Qui sont les chefs d’Etat et de gouvernement des pays de l’Union européenne ?

Président, roi, Premier ministre… découvrez les noms et les visages des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres de l’Union européenne. Apprenez-en également plus sur leurs pouvoirs, leurs mandats et sur les forces politiques en présence dans chaque pays.

Les Etats membres de l’Union européenne ont chacun une organisation politique et institutionnelle qui leur est propre. Mais tous ont deux personnages à leur tête : un chef d’Etat (président ou monarque) et un chef de gouvernement (Premier ministre ou encore chancelier). A l’exception notable de Chypre où le président assure les deux fonctions.

Découvrez l’identité, l’orientation politique et les pouvoirs des dirigeants de chaque Etat membre.

En fin d’article, vous apprendrez également qui du chef de l’Etat ou de gouvernement représente son pays lors des réunions du Conseil européen.

Allemagne

Président fédéral Frank-Walter Steinmeier

Parti social-démocrate (SPD)

Depuis mars 2017 Ses pouvoirs et son mandat Le poste de président fédéral est essentiellement honorifique. Il est garant des institutions du pays et doit faire preuve de neutralité politique. Mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Chancelier Olaf Scholz

Parti social-démocrate (SPD)

Depuis décembre 2021 Ses pouvoirs et son mandat Le chancelier fédéral d’Allemagne dispose de pouvoirs exécutifs étendus qui font de lui la personnalité politique la plus importante du pays. Il est généralement le chef du parti au pouvoir ou du parti majoritaire dans le cas d’une coalition. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans au maximum.

Gouvernement actuel : coalition de sociaux-démocrates, d’écologistes et de libéraux.

Régime politique : parlementaire Organisation : fédérale Parlement : bicaméral Scrutin : proportionnel En bref : L’Allemagne est une république fédérale, ce qui signifie que les régions allemandes – Länder – ont un pouvoir de décision important. Le pays possède une forte culture de la coalition, et les deux partis principaux, l’Union chrétienne-démocrate (CDU) et le Parti social-démocrate (SPD), se partagent le pouvoir depuis 1949. De 2005 à 2021, la chancelière Angela Merkel a dirigé quatre gouvernements successifs, dont trois en coalition avec le SPD. Le social-démocrate Olaf Scholz lui a succédé en décembre 2021, dans une coalition gouvernementale inédite avec Les Verts et le Parti libéral-démocrate (FDP).

Autriche

Président fédéral Alexander Van der Bellen

Indépendant (ex-écologiste)

Depuis janvier 2017 Ses pouvoirs et son mandat Si le président autrichien est le chef de l’Etat et dispose de pouvoirs comparables à ceux d’un régime semi-présidentiel, son rôle est en réalité très limité. Il détient le pouvoir de nommer le chancelier et les ministres ainsi que les hauts fonctionnaires. Toutefois, la Constitution ne lui permet pas de jouer un rôle politique, rendant le poste essentiellement honorifique. Mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Chancelier Karl Nehammer

Parti populaire autrichien (droite)

Depuis décembre 2021 Ses pouvoirs et son mandat Le poste de chancelier fédéral est la fonction politique la plus importante du pays. Il est de facto le chef de l’exécutif. Pas de limite de mandat. Elections tous les 5 ans.

Gouvernement actuel : coalition de conservateurs et d’écologistes

Régime politique : parlementaire Organisation : fédérale Parlement : bicaméral Scrutin : proportionnel En bref : L’Autriche est une république fédérale avec une forte stabilité politique. Depuis 1949, le paysage politique est dominé par les conservateurs du Parti populaire autrichien (ÖVP) et le Parti social-démocrate d’Autriche (SPÖ). Le parti d’extrême droite FPÖ (Parti autrichien de la liberté) a cependant réalisé d’importants scores électoraux à partir des années 1990. Il a d’ailleurs fait partie de plusieurs gouvernements. Les Verts ont également émergé dans la vie politique autrichienne : ils sont entrés pour la première fois au gouvernement en 2020 grâce à une coalition avec les conservateurs.

Belgique

Roi des Belges Philippe de Belgique

Monarque

Depuis juillet 2013 Ses pouvoirs et son mandat Les pouvoirs du roi des Belges sont définis dans la Constitution de 1831. Elle indique notamment que “tous les pouvoirs émanent de la nation”, réduisant ainsi le rôle politique de la monarchie. S’il peut choisir à tout moment de s’adresser à la nation sur le sujet qu’il souhaite, tout acte du roi doit être contresigné par un ministre. Système héréditaire. Premier ministre Alexander De Croo

Open VLD (libéral)

Depuis octobre 2020 Ses pouvoirs et son mandat Le Premier ministre de Belgique coordonne l’action du gouvernement et s’entretient régulièrement avec le roi. Pas de limite de mandat. Elections tous les 5 ans

Gouvernement actuel : coalition de libéraux, de sociaux-démocrates, de conservateurs et d’écologistes

Régime politique : monarchie parlementaire Organisation : fédérale Parlement : bicaméral Scrutin : proportionnel En bref : Le fédéralisme belge fonctionne sur un système devant composer entre les communautés francophone et néerlandophone. Les gouvernements sont souvent composés de coalitions fragiles. Lorsque ces dernières tombent, les négociations pour former un nouveau gouvernement peuvent s’étendre sur plusieurs mois.

Bulgarie

Président de la République Roumen Radev

Indépendant (soutenu par le Parti socialiste bulgare - centre gauche)

Depuis janvier 2017 Ses pouvoirs et son mandat Le président de Bulgarie est le commandant en chef des forces armées. Il est en charge de programmer élections et référendums et de représenter le pays à l’étranger. Mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Premier ministre Nikolaï Denkov

Nous continuons le changement (libéraux)

Depuis juin 2023 Ses pouvoirs et son mandat Le Premier ministre de Bulgarie compose et dirige le gouvernement. Il est nommé à la suite des élections législatives par le président qui désigne alors le plus souvent le chef du parti majoritaire. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : coalition de conservateurs et de libéraux

Régime politique : parlementaire Organisation : unitaire Parlement : monocaméral Scrutin : proportionnel En bref : La politique bulgare est marquée par une relative instabilité depuis la chute du régime communiste en 1989. L’ancien Premier ministre de centre droit Boïko Borisov, resté près de dix ans au pouvoir au cours de trois mandats non consécutifs entre 2009 et 2021, y fait cependant exception par sa longévité à la tête du pays. En juillet et août 2020, d’importantes manifestations dénoncent un exécutif corrompu et réclament sa démission. Depuis, plusieurs scrutins législatifs ont été organisés mais aucun gouvernement ne parvient à s’inscrire dans la durée. Un sixième scrutin en trois ans doit se tenir le 9 juin en même temps que les élections européennes.

Chypre

Président de la République Níkos Christodoulídis

Indépendant (ex Rassemblement démocrate - centre droit)

Depuis février 2023 Le président de la République exerce à la fois la fonction de chef de l’Etat et de chef du gouvernement. Ses pouvoirs et son mandat La république de Chypre est le seul régime présidentiel total de l’Union européenne. Le président exerce à la fois la fonction de chef de l’Etat et de chef du gouvernement. Mandat de 5 ans.

Gouvernement actuel : coalition de conservateurs et de sociaux-démocrates

Régime politique : présidentiel Organisation : scindée Parlement : monocaméral Scrutin : Proportionnel (+ 3 observateurs des minorités) En bref : La république de Chypre est un régime présidentiel. La situation politique de l’île est particulière : depuis 1974, le nord du pays est occupé par une république autonome reconnue uniquement par la Turquie. Les tensions politiques entre Turcs et Chypriotes éclatent régulièrement et la frontière entre les deux entités est gardée par les Nations unies. Des négociations en vue d’une éventuelle réunification sont toujours en cours. Par ailleurs, deux bases militaires britanniques sont présentes au sud de l’île et sont administrées par le Royaume-Uni.

Croatie

Président de la République Zoran Milanović

Parti social-démocrate de Croatie (centre gauche)

Depuis février 2020 Ses pouvoirs et son mandat Le chef de l’Etat est le garant de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du pays. Il peut convoquer des élections ainsi que des référendums et dissoudre le Parlement. C’est lui qui nomme le Premier ministre en cohérence avec le résultat des élections législatives. Il est également le chef des armées. Mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Premier ministre Andrej Plenković

Union démocratique croate (centre droit)

Depuis octobre 2016 Ses pouvoirs et son mandat De facto dirigeant du pays, il est nommé après toutes les élections législatives par le président de la République. Il forme ensuite un gouvernement et nomme les ministres. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : minorité de coalition de conservateurs et de sociaux-démocrates

Régime politique : parlementaire Organisation : unitaire Parlement : monocaméral Scrutin : proportionnel En bref : Avant 2001, la Croatie était un régime semi-présidentiel et le président de la République détenait des pouvoirs étendus. Depuis, un amendement de la Constitution a rétabli un parlement monocaméral et a réduit les pouvoirs du président. C’est donc le Premier ministre qui assure désormais la plupart des tâches exécutives du pays.

Danemark

Roi de Danemark Frederik X

Monarque

Depuis janvier 2024 Ses pouvoirs et son mandat Le roi ou la reine du Danemark détient officiellement le pouvoir exécutif et partage le pouvoir législatif avec le Parlement (Folketing). Aujourd’hui, s’il conserve un rôle cérémonial, il dispose de trois droits symboliques : être consulté, conseiller et avertir. Système héréditaire. Première ministre Mette Frederiksen

Social-démocratie (centre-gauche)

Depuis juin 2019 Ses pouvoirs et son mandat De facto dirigeant du pays, le Premier ministre est nommé après chaque élection législative par le roi ou la reine qui doit se référer aux résultats des élections. Il forme ensuite un gouvernement et nomme les ministres. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : coalition de sociaux-démocrates et de libéraux

Régime politique : monarchie parlementaire Organisation : unitaire Parlement : monocaméral Scrutin : proportionnel En bref : Le Danemark est un pays où existe un grand nombre de partis politiques : une situation qui implique un morcellement du Parlement et a parfois pu nuire à la longévité des gouvernements. Les coalitions gouvernementales ont ainsi été très courantes dans le système politique danois. La situation a changé depuis 2019 et l’arrivée au pouvoir des sociaux-démocrates.

Espagne

Roi d’Espagne Felipe VI (de Bourbon)

Monarque

Depuis juin 2014 Ses pouvoirs et son mandat Le roi ou la reine d’Espagne représente l’Etat espagnol et son unité. Son rôle est défini par la Constitution de 1978, qui établit par ailleurs que la souveraineté nationale appartient au peuple. Le roi doit arbitrer et modérer le fonctionnement des institutions, promulguer les lois, nommer ou renvoyer les ministres sur proposition du Premier ministre. Système héréditaire. Premier ministre Pedro Sánchez

Parti socialiste ouvrier espagnol (centre gauche)

Depuis juin 2018 Ses pouvoirs et son mandat Il est de facto le dirigeant du pays et est nommé après toutes les élections législatives par le roi, qui doit se référer aux résultats du scrutin. Il propose les ministres de son gouvernement au souverain qui doit les approuver, même si en pratique celui-ci ne fait qu’accepter la liste qui lui est soumise. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : minorité de sociaux-démocrates

Régime politique : monarchie parlementaire Organisation : unitaire (voire régionale) Parlement : bicaméral Scrutin : proportionnel En bref : De la transition démocratique des années 1970 à 2015, l’Espagne a connu une succession de gouvernements stables, marquées par un fort bipartisme entre le Parti socialiste (PSOE, centre gauche) et le Parti populaire (PP, droite). En 2015, deux nouveaux partis ont émergé, Podemos (gauche radicale) et Ciudadanos (centre droit), et ont dès lors rendu plus difficile la formation de gouvernements en mettant fin au bipartisme. Le parti d’extrême droite Vox est également apparu dans le paysage politique. En outre, la question de l’indépendance catalane est particulièrement présente dans la politique espagnole depuis plusieurs années.

Estonie

Président de la République Alar Karis

Indépendant

Depuis octobre 2021 Ses pouvoirs et son mandat Le président de l’Estonie a, entre autres, le pouvoir de convoquer des élections législatives et des réunions extraordinaires du Parlement (Riigikogu), de promulguer et de signer les lois, de proposer un amendement de la Constitution et de nommer les membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre. Mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Première ministre Kaja Kallas

Parti de la réforme d’Estonie (libéraux)

Depuis janvier 2021 Ses pouvoirs et son mandat Le Premier ministre d’Estonie est nommé par le président à la suite des élections législatives et il coordonne le travail du gouvernement. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : coalition de libéraux et de sociaux-démocrates

Régime politique : parlementaire Organisation : unitaire Parlement : monocaméral Scrutin : proportionnel En bref : Après une succession de gouvernements de courte durée dans les années 1990 et 2000, l’Estonie a été dirigée de manière stable par le Parti de la réforme d’Estonie (centre droit) de 2005 à 2016. Ce dernier a repris les rênes du pouvoir en 2021 avec l’arrivée de Kaja Kallas à la tête de l’exécutif, qui a succédé à Jüri Ratas, démissionnaire en raison d’un scandale de corruption impliquant son parti. Dans ce pays parmi les plus connectés du monde, il est possible de voter en ligne.

Finlande

Président de la République Alexander Stubb

Parti de la coalition nationale (droite)

Depuis mars 2024 Ses pouvoirs et son mandat Le président de la République de Finlande partage le pouvoir exécutif avec le gouvernement. Il participe activement au conseil des ministres, nomme le Premier ministre et les ministres et peut les révoquer. Après les élections législatives, il soumet au Parlement un Premier ministre potentiel qui doit être approuvé par la majorité des députés. Mandat de 6 ans, renouvelable une fois consécutive. Premier ministre Petteri Orpo

Parti de la coalition nationale (droite)

Depuis juin 2023 Ses pouvoirs et son mandat Le Premier ministre est choisi par le président de la République et doit, pour être nommé, être approuvé par la majorité absolue des députés. Il peut ensuite choisir ses ministres qui sont nommés par le président. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : coalition de conservateurs, de la droite radicale et de libéraux

Régime politique : parlementaire Organisation : unitaire Parlement : monocaméral Scrutin : proportionnel En bref : La Finlande est généralement dirigée par des gouvernements dits “arc-en-ciel” regroupant trois partis ou plus. Depuis la constitution de 2000, le président possède moins de pouvoir mais reste un personnage central. Le Premier ministre a un poids politique moins important que dans beaucoup d’autres systèmes parlementaires européens.

France

Président de la République Emmanuel Macron

Renaissance (centre)

Depuis mai 2017 Ses pouvoirs et son mandat Les pouvoirs du chef de l’Etat – président de la République – sont très étendus en France. Personnage principal de la vie politique du pays depuis 1958, il représente le pays en Europe et à l’international. Il partage le pouvoir exécutif, dont il est le principal détenteur, avec le Premier ministre. Mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Premier ministre Gabriel Attal

Renaissance (centre)

Depuis janvier 2024 Ses pouvoirs et son mandat Deuxième figure de l’exécutif français, le chef du gouvernement – Premier ministre – est traditionnellement chargé de la conduite des affaires nationales du pays. Etant sous l’autorité du chef de l’Etat, son envergure est variable. Le changement de chef de gouvernement est fréquent, pouvant servir d’impulsion politique ou encore de moyen pour mettre fin à une crise. Pas de limite de mandat. Nommé par le chef de l’Etat. Elections tous les 5 ans.

Gouvernement actuel : minorité de coalition de libéraux

Régime politique : semi-présidentiel Organisation : unitaire Parlement : bicaméral Scrutin : majoritaire En bref : La France, avec son régime semi-présidentiel, est l’une des organisations politiques les plus singulières d’Europe. Le pouvoir exécutif est occupé par deux personnalités aux prérogatives importantes : le président et le Premier ministre. Dans les faits, on assiste toutefois à une suprématie du chef de l’Etat, fort de son élection au suffrage universel direct, de son pouvoir de nomination et de révocation sur le chef du gouvernement.

Grèce

Présidente de la République Ekateríni Sakellaropoúlou

Indépendante

Depuis mars 2020 Ses pouvoirs et son mandat La Constitution de 1974 accordait au président grec des pouvoirs très étendus, qui ont été très réduits en 1986. Il occupe aujourd’hui un poste largement cérémonial. Mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Premier ministre Kyriákos Mitsotákis

Nouvelle démocratie (droite)

Depuis juillet 2019 Ses pouvoirs et son mandat Il est nommé par le président qui désigne le chef du parti ayant obtenu la majorité des sièges au Parlement. Il choisit ensuite ses ministres qu’il recommande au président. Il dirige l’action du gouvernement et en choisit les lignes directrices. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : majorité de conservateurs

Régime politique : parlementaire Organisation : unitaire Parlement : monocaméral Scrutin : proportionnel En bref : Depuis la fin de la dictature des colonels en 1974, la Grèce alterne entre stabilité politique et gouvernements fragiles. Après l’instabilité politique causée par la crise de 2008, le leader du parti de gauche radicale Syriza, Aléxis Tsípras, a accédé à la tête du gouvernement en 2015. Défait aux élections de 2019, il a été remplacé par un gouvernement de droite, dirigé par Kyriákos Mitsotákis, et son parti Nouvelle Démocratie.

Hongrie

Président de la République Tamás Sulyok

Indépendant

Depuis mars 2024 Ses pouvoirs et son mandat Selon la Constitution, le président de la République de Hongrie ne peut exercer de fonction publique ou politique en dehors de son mandat. Il veille au bon fonctionnement des institutions et peut initier des lois ou un référendum, convoquer des élections et dissoudre l’Assemblée nationale. Il est également chargé de nommer les ministres. Mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Premier ministre Viktor Orbán

Fidesz-Union civique hongroise (droite radicale)

Depuis mai 2010 Ses pouvoirs et son mandat Nommé par le président de la République, il est le chef du parti majoritaire à l’issue des élections législatives. Il choisit ses ministres et à le droit exclusif de les renvoyer. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : coalition de la droite radicale et de conservateurs

Régime politique : parlementaire Organisation : unitaire Parlement : monocaméral Scrutin : majoritaire mixte En bref : Après avoir rejoint l’Union européenne lors du grand élargissement de 2004, la Hongrie est dirigée depuis 2010 par Viktor Orbán et le parti Fidesz, national-conservateur et eurosceptique. Le pays a été plusieurs fois pointé du doigt concernant des atteintes à la liberté d’expression, à l’état de droit ou à la protection des minorités.

Irlande

Président (Uachtarán) Michael D. Higgins

Indépendant (ex Parti travailliste - centre gauche)

Depuis novembre 2011 Ses pouvoirs et son mandat Le président de l’Irlande (Uachtarán) a un rôle avant tout cérémonial. Le gouvernement doit cependant l’informer régulièrement des affaires intérieures et extérieures. Ses fonctions regroupent la nomination du gouvernement, la convocation et la dissolution de la chambre basse du Parlement (Dáil Eireann) ou encore la signature des projets de loi. Mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Taoiseach Simon Harris

Fine Gael (centre droit)

Depuis avril 2024 Ses pouvoirs et son mandat Le chef du gouvernement – Taoiseach – d’Irlande est nommé à la majorité simple par la chambre basse du Parlement, puis investi par le président. Il nomme ensuite les ministres, également investis par le président. Il peut recommander au président de demander la démission d’un des ministres. Enfin, il nomme 11 des 60 membres du Sénat. Pas de limite de mandat. Elections tous les 5 ans.

Gouvernement actuel : coalition de conservateurs, de libéraux et d’écologistes

Régime politique : parlementaire Organisation : unitaire Parlement : bicaméral Scrutin : proportionnel à vote unique transférable En bref : La vie politique irlandaise est largement dominée par deux partis de centre droit, le Fine Gael et le Fianna Fáil. Depuis que l’Irlande a déclaré son indépendance en 1919, les Premiers ministres ont été exclusivement issus de ces deux formations. Pour la première fois en 2020, les deux partis se sont accordés sur une coalition de gouvernement, avec le Parti vert.

Italie

Président de la République Sergio Mattarella

Indépendant

Depuis février 2015 Ses pouvoirs et son mandat Le président représente l’unité nationale et doit s’assurer que les actions politiques du pays sont conformes à la Constitution. Il promulgue les lois, peut convoquer ou dissoudre le Parlement et faire appel au référendum. Le président nomme le Premier ministre. Sur proposition de ce dernier, il nomme également les ministres du gouvernement. Mandat de 7 ans, renouvelable. Première ministre Giorgia Meloni

Frères d’Italie (droite radicale)

Depuis octobre 2022 Ses pouvoirs et son mandat Le Premier ministre italien (président du Conseil des ministres) contresigne tous les projets de lois approuvés par le président de la République. Il est responsable de la coordination des membres du gouvernement et sert de médiateur entre les différents partis de la coalition, une tâche prépondérante dans un pays très instable politiquement. Il ne peut pas renvoyer directement un ministre et doit faire passer un vote de censure par le Parlement pour y parvenir. Pas de limite de mandat. Elections tous les 5 ans.

Gouvernement actuel : coalition de la droite radicale et de conservateurs

Régime politique : parlementaire Organisation : unitaire (voire régionale) Parlement : bicaméral Scrutin : proportionnel En bref : Si le chef de l’Etat assure une certaine stabilité, les gouvernements dépassent rarement les deux ans de longévité, et ce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En septembre 2022, Giorgia Meloni et son parti d’extrême droite Frères d’Italie sont arrivés en tête des élections générales. Elle est devenu la première femme à accéder à la présidence du Conseil des ministres.

Lettonie

Président de la République Edgars Rinkēvičs

Unité (centre droit)

Depuis juillet 2023 Ses pouvoirs et son mandat Le rôle du chef de l’Etat est essentiellement institutionnel : il nomme le Premier ministre, peut présider une session extraordinaire du Conseil des ministres et proposer de dissoudre le Parlement (décision suivie d’un référendum). Mandant de 4 ans, renouvelable une fois consécutive. Première ministre Evika Siliņa

Unité (centre droit)

Depuis septembre 2023 Ses pouvoirs et son mandat Le Premier ministre est désigné par le président de la République qui, dans les faits, tient compte de la répartition des forces à la Diète. Il choisit les membres du gouvernement, qui doivent ensuite être approuvés par le Parlement avec le programme gouvernemental, et peut demander la démission de l’un d’entre eux. Il préside le Conseil des ministres. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : coalition de conservateurs, d’écologistes et de sociaux-démocrates

Régime politique : parlementaire Organisation : unitaire Parlement : monocaméral Scrutin : proportionnel En bref : Après une crise politique en 2008 à la suite de la crise économique et d’une perte de confiance populaire dans le gouvernement, suivie de violentes manifestations en 2009 demandant la démission du Parlement, le pays a renoué avec la stabilité politique. Des tensions demeurent toujours autour de la langue russe, utilisée à la maison par plus d’un tiers des habitants de Lettonie mais qui n’a pas de statut de langue officielle.

Lituanie

Président de la République Gitanas Nausėda

Indépendant

Depuis juillet 2019 Ses pouvoirs et son mandat Le président de la République de Lituanie nomme le Premier ministre et approuve la composition de son gouvernement. Il nomme aussi les ministres et met fin à leurs fonctions. Mandant de 5 ans, renouvelable une fois consécutive. Première ministre Ingrida Šimonytė

Union de la patrie - Chrétiens-démocrates lituaniens (centre droit)

Depuis novembre 2020 Ses pouvoirs et son mandat Le Premier ministre est en charge de la direction et de la coordination du gouvernement. Il dépose les projets de loi devant le Parlement. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : coalition de conservateurs et de libéraux

Régime politique : semi-présidentiel Organisation : unitaire Parlement : monocaméral Scrutin : proportionnel En bref : Premier pays de l’Est à déclarer son indépendance de l’URSS en 1990, la Lituanie a établi un régime démocratique stable. L’alternance entre gouvernements de coalition y est régulière.

Luxembourg

Grand-duc de Luxembourg Henri de Luxembourg

Monarque

Depuis octobre 2000 Ses pouvoirs et son mandat Le grand-duc est le symbole de l’unité et de l’indépendance du Luxembourg. Il est chargé de promulguer les lois, de commander les forces armées (qui sont dans les faits dirigées par le ministre de la Défense) ou encore de signer les traités. Le souverain choisit le Premier ministre mais est limité dans son choix par le principe de confiance entre le gouvernement et la majorité parlementaire. Système héréditaire. Premier ministre Luc Frieden

Parti populaire chrétien-social (centre droit)

Depuis novembre 2023 Ses pouvoirs et son mandat Le Premier ministre du Luxembourg mène l’action du gouvernement. Il est nommé par le grand-duc en accord avec les résultats des élections législatives et il choisit ses ministres. Pas de limite de mandat. Elections tous les 5 ans.

Gouvernement actuel : coalition de conservateurs, de libéraux et d’écologistes

Régime politique : monarchie parlementaire Organisation : unitaire Parlement : monocaméral Scrutin : proportionnel En bref : La politique luxembourgeoise est stable et habituée des coalitions. En 2008, le grand-duc a refusé de signer la loi légalisant l’euthanasie, entraînant une crise constitutionnelle. Un amendement de la Constitution a dû être adopté pour se passer de l’approbation du monarque, lui retirant donc un de ses derniers rôles d’importance.

Malte

Présidente de la République Myriam Spiteri Debono

Parti travailliste (centre gauche)

Depuis avril 2024 Ses pouvoirs et son mandat Le président de Malte promulgue les lois, peut dissoudre la Chambre des représentants à la demande du Premier ministre ou si son gouvernement fait l’objet d’une motion de censure, et il nomme le Premier ministre en fonction du résultat des élections générales. Mandat de 5 ans. Premier ministre Robert Abela

Parti travailliste (centre gauche)

Depuis janvier 2020 Ses pouvoirs et son mandat Le Premier ministre est en charge de la direction et de la coordination du gouvernement. Il doit tenir le président régulièrement informé des décisions. Pas de limite de mandat. Elections tous les 5 ans.

Gouvernement actuel : majorité de sociaux-démocrates

Régime politique : parlementaire Organisation : unitaire Parlement : monocaméral Scrutin : proportionnel à vote unique transférable En bref : Après avoir acquis son indépendance vis-à-vis de la Couronne britannique en 1964, le pays est devenu une république mais fait toujours partie du Commonwealth. Son système politique est par ailleurs très proche de celui du Royaume-Uni. Le pays se caractérise par sa stabilité politique, qui s’illustre notamment par un bipartisme prononcé depuis plus d’un demi-siècle.

Pays-Bas

Roi des Pays-Bas Willem-Alexander

Monarque

Depuis avril 2013 Ses pouvoirs et son mandat Le roi des Pays-Bas cosigne toutes les lois. Il est le chef du Conseil d’Etat, qui conseille le gouvernement sur chaque projet de législation. Toutefois, les monarques récents n’ont pas exercé leurs pouvoirs en la matière, préférant s’abstenir de toute décision politique. Le roi nomme un formateur après chaque élection générale, afin d’arbitrer les négociations sur la formation d’un gouvernement, le plus souvent de coalition. Le roi a ensuite la possibilité de nommer le gouvernement mais ses choix ne sont valides qu’après signature du Premier ministre. Système héréditaire. Premier ministre Mark Rutte

Parti populaire pour la liberté et la démocratie (libéral)

Depuis octobre 2010 Ses pouvoirs et son mandat Le Premier ministre (minister-president) est en charge de la direction et de la coordination du gouvernement. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : coalition de libéraux et de conservateurs

Régime politique : monarchie parlementaire Organisation : unitaire Parlement : bicaméral Scrutin : proportionnel En bref : Le grand nombre de partis présents dans le paysage politique néerlandais a toujours eu pour conséquence la formation de gouvernements de coalition. Il faut remonter à 1913 pour trouver un gouvernement composé d’un seul parti. Le pays est donc gouverné dans un effort de consensus entre les membres de la coalition au pouvoir, même si les premiers ministres restent généralement au pouvoir pendant plusieurs années.

Pologne

Président de la République Andrzej Duda

Indépendant (ex Droit et justice – droite radicale)

Depuis août 2015 Ses pouvoirs et son mandat Le président de la République de Pologne peut opposer son véto à un projet de loi, que le Parlement peut ensuite contrer par une majorité des trois cinquièmes. Il nomme le Premier ministre, peut proposer un projet de loi ou un référendum avec l’accord du Sénat et convoquer un Conseil des ministres extraordinaire. Mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Premier ministre Donald Tusk

Plate-forme civique (centre-droit)

Depuis décembre 2023 Ses pouvoirs et son mandat Le Premier ministre est en charge de la direction et de la coordination du gouvernement. Il est nommé par le président à la suite des élections législatives en tant que leader du parti en tête. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : coalition de conservateurs, de sociaux-démocrates et de libéraux

Régime politique : parlementaire Organisation : unitaire Parlement : bicaméral Scrutin : proportionnel En bref : Même si le président de la République dispose d’un rôle relativement symbolique, il est arrivé à plusieurs reprises depuis la fin du communisme qu’une mauvaise relation entre le président et son Premier ministre provoque la chute du gouvernement. Après une politique pro-européenne qui a conduit à l’adhésion du pays à l’UE en 2004, le paysage politique est devenu très eurosceptique à partir de 2015 avec le retour de Droit et justice (PiS) au pouvoir, un parti régulièrement accusé de fragiliser l’état de droit, notamment par sa réforme de la justice. A la suite des élections parlementaires de 2023, l’opposition pro-européenne est revenue au pouvoir et a entrepris de revenir sur ces décisions.

Portugal

Président de la République Marcelo Rebelo de Sousa

Indépendant (ex Parti social-démocrate - centre droit)

Depuis mars 2016 Ses pouvoirs et son mandat Le Portugal étant un système semi-présidentiel, le président possède un rôle important. Il nomme le Premier ministre et peut dissoudre le Parlement lorsqu’il le souhaite, même si le gouvernement y possède une majorité absolue. Il peut également renvoyer le gouvernement, de même que ceux des régions autonomes en cas d’entrave à la Constitution. Il promulgue les lois et les décrets. Mandat de 5 ans, renouvelable une fois consécutive. Premier ministre Luís Montenegro

Alliance démocratique (centre droit)

Depuis avril 2024 Ses pouvoirs et son mandat Le Premier ministre est en charge de la direction et de la coordination du gouvernement. Il est nommé par le président à la suite des élections législatives en tant que leader du parti en tête. Il préside le Conseil des ministres mais peut s’il le souhaite laisser cette tâche au président. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : minorité de conservateurs

Régime politique : semi-présidentiel Organisation : unitaire Parlement : monocaméral Scrutin : proportionnel En bref : Depuis les années 1980, le Portugal est dirigé par une alternance entre le Parti socialiste (centre gauche) et le Parti social-démocrate (centre droit). De 2015 a 2024, le pays a été gouverné par le socialiste António Costa. Sa démission surprise en novembre 2023 a conduit à l’organisation d’élections anticipées, remportées de justesse par le conservateur Luís Montenegro.

République tchèque

Président de la République Petr Pavel

Indépendant

Depuis mars 2023 Ses pouvoirs et son mandat Le président de la République tchèque possède une influence importante sur le paysage politique du pays, même si le dirigeant du pays est de facto le Premier ministre. Il peut opposer son véto à un projet de loi, ce qui le renvoie devant le Parlement. Sous certaines conditions, il a la possibilité de dissoudre la chambre des députés. Auparavant nommé par cette dernière, il est depuis 2010 élu au suffrage universel direct. Mandat de 5 ans, renouvelable une fois consécutive. Premier ministre Petr Fiala

Parti démocratique civique (droite)

Depuis novembre 2021 Ses pouvoirs et son mandat Le Premier ministre, nommé par le président de la République, organise les activités du gouvernement et préside le Conseil des ministres. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : coalition de conservateurs et d’indépendants

Régime politique : parlementaire Organisation : unitaire Parlement : bicaméral Scrutin : proportionnel En bref : Miloš Zeman est le premier président élu au suffrage universel direct, en 2013. Elu en 2023, son successeur est Petr Pavel, général à la retraite et ancien président du comité militaire de l’Otan. Premier ministre de 2017 à 2021, le milliardaire Andrej Babiš (ANO 2011— centre) a été impliqué dans plusieurs scandales, notamment de supposés détournements de fonds européens. Aux élections législatives d’octobre 2021, il s’est incliné de justesse face à Petr Fiala, du parti ODS (droite).

Roumanie

Président de la République Klaus Iohannis

indépendant, (ex Parti national libéral - centre droit)

Depuis décembre 2014 Ses pouvoirs et son mandat Le président de la Roumanie représente l’Etat roumain et l’indépendance nationale. Il veille à l’application de la Constitution par les autorités publiques et désigne le Premier ministre avec l’approbation du Parlement. Il est amené à présider le Conseil des ministres pour les questions relatives aux affaires étrangères, à la défense et au maintien de l’ordre public ou lorsque le Premier ministre le lui demande. Durant son mandat, il ne peut appartenir à aucun parti. Mandat de 5 ans, renouvelable une fois consécutive. Premier ministre Marcel Ciolacu

Parti social-démocrate (centre gauche)

Depuis juin 2023 Ses pouvoirs et son mandat Le Premier ministre organise les activités du gouvernement et préside le Conseil des ministres. Une fois nommé par le président, il propose les membres de son gouvernement au Parlement qui procède ensuite à un vote de confiance. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : coalition de sociaux-démocrates et de conservateurs

Régime politique : semi-présidentiel Organisation : unitaire Parlement : bicaméral Scrutin : proportionnel En bref : La vie politique roumaine est relativement instable depuis la fin du communisme en 1989, aucun Premier ministre n’étant resté au pouvoir plus de quatre ans.

Slovaquie

Présidente de la République Zuzana Čaputová

Slovaquie progressiste (centre)

Depuis juin 2019 Ses pouvoirs et son mandat Le président de la Slovaquie occupe un poste essentiellement honorifique. Il est rarement mêlé aux décisions politiques du pays. Il nomme le Premier ministre et peut opposer son véto à un projet de loi, mais celui-ci peut être outrepassé les députés. Sur recommandation du chef du gouvernement, il nomme aussi les ministres. Mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Président du gouvernement Robert Fico

SMER (social-démocratie - populiste)

Depuis octobre 2023 Ses pouvoirs et son mandat Le Premier ministre est à la tête du gouvernement slovaque et en dirige la politique. Il propose ses candidats aux postes de ministre au président qui les nomme. Le Premier ministre doit conserver la confiance du Parlement pour rester en place. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : coalition de populistes, de sociaux-démocrates et de la droite radicale

Régime politique : parlementaire Organisation : unitaire Parlement : monocaméral Scrutin : proportionnel En bref : De 2006 à 2010 puis de 2012 à 2020, le SMER (sociaux-démocrates) a dirigé plusieurs gouvernements, composant avec des partis d’horizons très différents dont le Parti national slovaque (extrême droite). Après la défaite des sociaux-démocrates aux élections législatives de 2020, une coalition allant du centre à la droite radicale a pris la tête de l’exécutif. En 2023, après une campagne émaillée de désinformation, le SMER et son chef, Robert Fico, ont repris le pouvoir en s’alliant avec l’extrême droite.

Slovénie

Présidente de la République Nataša Pirc Musar

Indépendante / libérale

Depuis décembre 2022 Ses pouvoirs et son mandat Le président de la République slovène fixe la date des élections à l’Assemblée nationale et promulgue les lois. Après consultation avec les chefs des partis à la suite des élections, il propose un candidat au poste de Premier ministre, qui doit obtenir la majorité absolue des suffrages des députés. Mandant de 5 ans, renouvelable une fois. Président du gouvernement Robert Golob

Mouvement pour la liberté (libéral)

Depuis juin 2022 Ses pouvoirs et son mandat Le président du gouvernement de Slovénie propose à l’Assemblée nationale la nomination et la suspension des ministres et coordonne le travail du gouvernement. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : coalition de libéraux, de sociaux-démocrates et de la gauche radicale

Régime politique : parlementaire Organisation : unitaire Parlement : bicaméral Scrutin : proportionnel En bref : Le pays bénéficie d’une bonne stabilité politique, même si les gouvernements de coalition sont la norme. En 2013, le conservateur Janez Janša, au pouvoir depuis un an et déjà Premier ministre entre 2004 et 2008, a été destitué, et emprisonné pour corruption l’année suivante. Après trois gouvernements de coalition de partis libéraux et de centre gauche, Janez Janša, dont la condamnation a été annulée, a retrouvé le pouvoir en 2020 à la tête d’une coalition de centre droit. En avril 2022, le parti du Premier ministre sortant a été battu par le Mouvement pour la liberté, formation libérale et écologiste de centre gauche, menée par Robert Golob.

Suède

Roi de Suède Carl XVI Gustaf

Monarque

Depuis septembre 1973 Ses pouvoirs et son mandat Le monarque de Suède n’a aucun pouvoir exécutif, son rôle est purement symbolique. Il ouvre la session annuelle du Parlement et se trouve à la tête du conseil en charge de former un gouvernement à la suite des élections législatives. Il est tenu au courant des affaires courantes par son Premier ministre. Système héréditaire. Premier ministre Ulf Kristersson

Les Modérés (centre droit)

Depuis octobre 2022 Ses pouvoirs et son mandat Le Premier ministre de Suède est le chef de l’exécutif, il bénéficie donc de pouvoirs étendus. Le président du Parlement le nomme après consultation des chefs de partis à la suite des élections. Il doit tenir le roi régulièrement informé des actions du gouvernement. Pas de limite de mandat. Elections tous les 4 ans.

Gouvernement actuel : minorité de coalition de conservateurs, de libéraux et de la droite radicale

Régime politique : monarchie parlementaire Organisation : unitaire Parlement : monocaméral Scrutin : proportionnel En bref : La Suède possède une stabilité politique bien ancrée, avec une importance constante du Parti social-démocrate qui est régulièrement le parti au pouvoir. Des coalitions sont souvent formées mais il n’est pas rare qu’un parti puisse diriger seul. Fait politique inédit, la coalition de droite au gouvernement depuis octobre 2022 est soutenue par Les Démocrates de Suède, parti de droite radicale, sans participation à l’exécutif. La monarchie de Suède est l’une des plus effacées au monde et la vie politique suédoise est très peu influencée par le roi.

Qui sont les membres du Conseil européen ?

Chaque Etat membre décide, selon sa propre organisation institutionnelle, quel personnage de l’Etat le représente lors du Conseil européen. C’est dans cette institution, qui regroupe les 27 dirigeants européens, que les grandes orientations politiques de l’UE sont décidées.

Dans quatre pays (France, Chypre, Lituanie et Roumanie), c’est le président de la République qui siège lors de ces réunions. Pour les autres, c’est le chef du gouvernement qui prend place autour de la table. On y retrouve ainsi des Premiers ministres (venant par exemple d’Espagne, des Pays-Bas ou bien de République tchèque), des chanceliers (seulement en Allemagne et en Autriche) et un Taoiseach irlandais.

Les deux derniers membres du Conseil européen ne sont pas chefs d’Etat et de gouvernement, mais dirigeants d’institutions européennes. Il s’agit des présidents du Conseil européen et de la présidente de la Commission européenne.

Etat membre Représentant Allemagne Olaf Scholz

(Chancelier) Autriche Karl Nehammer

(Chancelier) Belgique Alexander De Croo

(Premier ministre) Bulgarie Nikolaï Denkov

(Premier ministre) Chypre Níkos Christodoulídis

(Président de la République) Croatie Andrej Plenković

(Premier ministre) Danemark Mette Frederiksen

(Première ministre) Espagne Pedro Sánchez

(Premier ministre) Estonie Kaja Kallas

(Première ministre) Finlande Petteri Orpo

(Premier ministre) France Emmanuel Macron

(Président de la République) Grèce Kyriákos Mitsotákis

(Premier ministre) Hongrie Viktor Orbán

(Premier ministre) Irlande Simon Harris

(Taoiseach) Italie Giorgia Meloni

(Première ministre) Lettonie Evika Siliņa

(Première ministre) Lituanie Gitanas Nausėda

(Président de la République) Luxembourg Luc Frieden

(Premier ministre) Malte Robert Abela

(Premier ministre) Pays-Bas Mark Rutte

(Premier ministre) Pologne Donald Tusk

(Premier ministre) Portugal Luís Montenegro

(Premier ministre) République tchèque Petr Fiala

(Premier ministre) Roumanie Klaus Iohannis

(Président de la République) Slovaquie Robert Fico

(Premier ministre) Slovénie Robert Golob

(Premier ministre) Suède Ulf Kristersson

(Premier ministre) Union européenne Charles Michel

(Président du Conseil européen ) Union européenne Ursula von der Leyen

(Présidente de la Commission européenne )

Crédits photo : Conseil de l’Union européenne | Parlement européen | Flick Saeima CC BY-SA 2.0 Deed | Quirinale.it | Elekes Andor / wikimedia commons CC BY 4.0 Deed | Österreichisches Außenministerium | Sebastian Indra / Ministry of Foreign Affairs of Poland | Dean Calma / IAEA