Qatargate : le Parlement européen lève l’immunité de deux eurodéputés soupçonnés de corruption

Le Belge Marc Tarabella et l’Italien Andrea Cozzolino sont visés par la justice belge dans le scandale de corruption présumée impliquant le Qatar et le Maroc. Leur levée d’immunité, actée jeudi 2 février, va permettre leur audition par les enquêteurs.

Le député européen belge Marc Tarabella a voté en faveur de la levée de sa propre immunité - Crédits : Fred Marvaux / Parlement européen

L’issue du vote ne faisait aucun doute. Jeudi 2 février, les eurodéputés ont voté la levée de l’immunité de deux de leurs collègues impliqués dans l’affaire dite du Qatargate.

Andrea Cozzolino et Marc Tarabella, tous deux écartés du groupe socialiste au Parlement européen depuis la révélation du scandale, sont suspectés de corruption en lien avec au moins deux puissances étrangères : le Qatar et le Maroc. Le second, qui nie toute malversation, a lui-même voté en faveur de cette décision.

La procédure avait été lancée le 16 janvier dernier par la présidente de l’institution Roberta Metsola, sur demande des autorités belges. Après un vote en commission des affaires juridique du Parlement mardi 31 janvier, la décision a donc été entérinée en plénière deux jours plus tard. La levée de leur immunité va permettre aux enquêteurs de les interroger.

D’autres eurodéputés étaient par ailleurs visés par des demandes similaires, dans des dossiers sans liens avec le Qatargate. Le Français Nicolas Bay (Reconquête) a ainsi vu son immunité levée dans le cadre d’une enquête pour provocation à la haine raciale. Les députés européens ont en revanche décidé ne pas lever celle de sa compatriote Nadine Morano (Les Républicains), accusée de diffamation.