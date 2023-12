Prix Sakharov 2023 : l’Iranienne Mahsa Amini, “symbole de la liberté”, honorée à titre posthume

Mardi 12 décembre, le 35e prix Sakharov a été remis par le Parlement européen à Mahsa Amini, à titre posthume, et au Mouvement “Femme, Vie, Liberté”. Leur combat pour les droits des femmes iraniennes et pour la liberté dans leur pays ont été honorés.

Mahsa Amini et le mouvement “Femme, Vie, Liberté” étaient représentés par Saleh Nikbakht, universitaire et avocat représentant la famille de la défunte, Afsoon Najafi et Mersedeh Shahinkar, défenseuses des droits des femmes iraniennes - Crédits : Parlement européen 2023

Ce mardi 12 décembre, devant une assemblée émue, les députés européens ont décerné le prix Sakharov 2023 aux trois représentants iraniens de Mahsa Amini, et du mouvement “Femme, Vie, Liberté” initié. Quelques jours avant la cérémonie, les passeports de la famille de l’étudiante iranienne, décédée en septembre 2022, ont été confisqués, les empêchant de quitter le territoire et de recevoir cette distinction.



“J’aimerais pouvoir être présente dans votre honorable assemblée, pour représenter toutes les femmes de mon pays et exprimer ma gratitude pour l’attribution du prix Sakharov”, a regretté la mère de Mahsa Amini dans un poème lu par son avocat, Saleh Nikbakht. “Malheureusement, cette opportunité nous a été refusée, en violation de toutes les normes juridiques et humaines”, a-t-elle expliqué.

Un symbole de liberté pour le reste du monde

Quelques heures avant la cérémonie, le président de la sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen Udo Bullmann (S&D) a souligné l’importance de ce prix. “Deux jours après le 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l’homme, le Parlement européen ne pouvait faire mieux que de décerner ce prix à ce mouvement qui représente un phare, une lueur d’espoir pour la planète”, a-t-il déclaré s’adressant à Afsoon Najafi et Mersedeh Shahinkar.

Persécutées dans leur pays, les deux militantes pour les droits des femmes iraniennes, membres du mouvement “Femme, Vie, Liberté”, ont chacune été saluées par la présidente du Parlement européen lors de la remise du prix. “Afsoon, nous honorons la mémoire de votre sœur Hadis et nous vous soutenons dans votre demande de justice pour elle, pour vous et pour les milliers d’Iraniens qui luttent chaque jour pour leur dignité”, a déclaré Roberta Metsola dans l’hémicycle.



La Maltaise s’est également adressé à Mersedeh Shahinkar et sa fille âgée de 11 ans présentes dans l’assemblée. “Nous saluons votre détermination et votre persévérance dans votre lutte, malgré les blessures traumatiques et les mauvais traitements que vous avez subis. Votre fille, qui vous regarde depuis la tribune, peut être fière de vous et envisager son avenir avec espoir, grâce à vous”, a souligné la présidente.. “A vous et à toutes celles, inconnues et nombreuses, qui osent se lever pour la révolution, vous n’êtes pas seules, nous sommes avec vous”, a conclu Roberta Metsola.

“Femme, Vie, Liberté” est le slogan du mouvement créé en septembre 2022 à la suite de la mort de Mahsa Amini, âgée de seulement 22 ans. Arrêtée par la police des mœurs iranienne pour port “incorrect” de son voile, la jeune étudiante d’origine kurde est décédée trois jours après en prison, à l’issue d’une garde à vue pendant laquelle elle aurait été torturée et blessée à la tête. De nombreuses manifestations se poursuivent, et ce malgré une forte répression des autorités iraniennes, conduisant aux arrestations de milliers de manifestants et à la mort de centaines d’entre eux. Selon Afsoon Najafi, “le mouvement a conduit à une solidarité très forte entre tous les groupes ethniques, linguistiques et religieux de la société”.

Quelles sanctions pour le régime iranien ?

“Depuis que le mouvement a commencé, le Parlement européen a sensibilité l’Europe et la planète entière à ce qui se passe. […] Nous sensibilisons tous les parlementaires et toutes les institutions”, a rappelé la vice-présidente finlandaise du Parlement européen Heidi Hautala (Verts/ALE).



Si des sanctions ont été prononcées à l’encontre de responsables iraniens, les représentantes du mouvement souhaitent que l’Union européenne inscrive le corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste noire des organisations terroristes. Une position soutenue par le Parlement européen dans une résolution votée en janvier 2023 mais qui n’est pas partagée par tous les Etats membres. “Ce Prix Sakharov ne sont pas que des belles paroles, c’est un appel à se mettre debout, à défendre la parole des Iraniens. Il faut sanctionner le terrorisme, il ne doit pas continuer, nous devons tous apporter notre soutien, jusqu’à ce que la liberté revienne enfin”, a insisté Udo Bullmann.

“Nous lançons un appel au monde, agissez, tenez vos promesses, le gouvernement iranien ne doit pas être invité lors de réunions avec d’autres pays étrangers”, a lancé Mersedeh Shahinka. La livraison d’armes au régime iranien est également en question. “Les balles, les gaz lacrymogènes ou tous les autres équipements utilisés pour réprimer la population n’ont pas été achetés par le régime iranien sur le marché noir. De nombreux pays les lui vendent légalement”, a souligné quant à elle Afsoon Najafi.