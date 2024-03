[Podcast] Comment fonctionne le Parlement européen ?

Le Parlement européen est l’une des principales institutions de l’Union européenne. A quelques mois des élections européennes et du renouvellement de ses membres, découvrez son rôle et son fonctionnement.

Du 6 au 9 juin prochain, les citoyens des 27 Etats membres de l’Union européenne vont se rendre dans leurs bureaux de vote. Pourquoi ? Pour élire les 720 députés qui siègeront pendant cinq ans au Parlement européen.

Le Parlement européen est l’une des 7 institutions de l’Union européenne. Mais c’est surtout la seule dont les membres sont directement élus au suffrage universel, car elle représente les citoyens européens.

3 pouvoirs

Aujourd’hui, le Parlement européen possède trois pouvoirs : législatif, budgétaire et de contrôle.

Le principal pouvoir du Parlement européen est de voter les lois européennes, c’est-à-dire les directives et les règlements pour l’essentiel. La plupart des législations proposées par la Commission européenne sont débattues, amendées (c’est-à-dire modifiées) et in fine adoptées ou rejetées par les députés européens. Ce rôle de législateur, le Parlement européen le partage avec une autre institution : le Conseil de l’Union européenne, là où se réunissent les ministres des Vingt-Sept.

Le Parlement possède aussi un pouvoir budgétaire. Il vote le budget européen chaque année, en décidant, toujours avec le Conseil de l’UE, des futures dépenses de l’Union en fonction des priorités : innovation, recherche, défense, emploi…

Les députés européens gardent également un œil sur la Commission européenne, avec un pouvoir de contrôle. En début de mandat, ils élisent son président puis auditionnent un par un les candidats au poste de commissaire… avec la possibilité de les refuser. Et pendant les cinq années qui suivent, le Parlement européen peut censurer la Commission européenne et la forcer à démissionner.

Nationalités et affinités politiques

Le Parlement européen, c’est d’abord un foisonnement de nationalités. Chaque pays élit un certain nombre de députés européens en fonction de la taille de sa population. A partir du 9 juin 2024, le Parlement européen comptera 720 députés, dont 81 français.

C’est aussi un lieu où l’on peut entendre une grande diversité d’opinions. Comme à l’Assemblée nationale, les députés se rassemblent par affinité politique. Actuellement, on compte 7 groupes, qui vont de la gauche radicale à l’extrême droite. Et comme aucun d’eux n’a la majorité à lui seul, il est impératif de passer des compromis pour adopter un texte.

Les eurodéputés partagent leurs temps entre Bruxelles… et Strasbourg. Car c’est dans la capitale alsacienne qu’on vote les directives et les règlements. Entre 2019 et 2024, pas loin de 500 textes ont été adoptés par le Parlement européen. On y trouve de tout, des lois sur l’augmentation de l’aide à l’Ukraine, sur la restauration de la nature, ou encore sur la TVA numérique… Et parmi toutes ces mesures, beaucoup ont un impact direct sur la vie des citoyens.