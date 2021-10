Parlement européen : Stéphane Séjourné prend la présidence du groupe Renew

Le Français a été élu mardi 19 octobre par les eurodéputés du groupe réunis à Strasbourg. Il succède ainsi à Dacian Cioloș, appelé à d’autres fonctions en Roumanie, à la tête du troisième groupe au Parlement européen.

Stéphane Séjourné a été élu par les eurodéputés du groupe lundi 19 octobre - Crédits : Mathieu Cugnot / Parlement européen

Stéphane Séjourné monte en grade. Mardi 19 octobre, l’eurodéputé du groupe Renew a pris la tête de son groupe, le troisième en nombre dans l’hémicycle. Elu en 2019 sur la liste “Renaissance” de la majorité présidentielle, il assurait depuis le rôle de chef de la délégation française au sein du groupe. “J’ai une ambition pour ma famille politique : celle de continuer à être la force pro-européenne incontournable dans ce Parlement et dans les Etats membres avec en ligne de mire les élections européennes de 2024″, a déclaré l’intéressé après son élection.

Elu par acclamation, le Français était l’unique candidat après le retrait de l’eurodéputée néerlandaise Sophie in ‘t Veld. Il a bénéficié de son expérience de président de la délégation française, forte de 23 élus, de loin la plus importante au sein du groupe qui en compte 98. Afin d’assurer cette nouvelle fonction, Stéphane Séjourné a précisé qu’il renoncerait à son rôle de conseiller du président Emmanuel Macron qu’il assurait jusqu’ici en parallèle de ses fonctions à Bruxelles et Strasbourg.

Son élection fait suite à la démission de l’ancien président du groupe Dacian Cioloș. Ce dernier a fait son retour sur la scène politique roumaine en prenant la tête du parti de centre-droit USR. Le 11 octobre dernier, il était chargé par le président roumain de former un gouvernement.