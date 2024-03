Méga-camions : le Parlement européen donne son feu vert pour une circulation plus libre

Ce mardi 12 mars, le Parlement européen a ouvert la voie à une circulation facilitée des méga-camions sur les routes européennes. Toutefois, pour différentes raisons, on ne devrait pas en croiser de sitôt sur les routes françaises.

Aujourd’hui, les poids lourds qui circulent en France doivent mesurer au plus 18,75 mètres, et peser au maximum 44 tonnes - Crédits : Nicolas Chauveau / Parlement européen

Première défaite pour les eurodéputés français dans leur combat contre les méga-camions. Ce mardi 12 mars, le Parlement européen a adopté la révision de la directive “Poids et dimensions” autorisant la circulation dans l’Union européenne des méga-camions. 330 députés ont voté pour, 207 contre et 74 se sont abstenus.

Le terme “méga-camion” désigne des poids lourds pouvant mesurer jusqu’à 25 mètres de long et peser jusqu’à 60 tonnes, avec deux remorques attachées. Aujourd’hui en France, la législation limite les dimensions des camions à 18,75 mètres de long et un poids maximal de 44 tonnes.

Le texte adopté par le Parlement européen vise entre autres à permettre à ces méga-camions de traverser plus librement les Etats membres de l’UE. Aujourd’hui, pour qu’un véhicule de plus de 40 tonnes traverse une frontière, il faut un accord entre les deux pays concernés, sans quoi le passage de la frontière est interdit. Avec ce texte, dès lors qu’un Etat membre autorise les méga-camions sur son territoire pour un trafic domestique, les gros camions étrangers sont automatiquement autorisés à circuler également sur les routes de cet Etat.

Les routes françaises impraticables ?

Aujourd’hui, des méga-camions circulent déjà dans plusieurs pays européens, comme la Finlande, la Suède, les Pays-Bas ou encore l’Allemagne. Pour ses partisans, ces poids lourds permettent d’économiser du carburant et de réduire les émissions de gaz à effet de serre puisque cela reviendrait à transporter davantage de marchandises d’un coup et ainsi de réduire le nombre de trajets.

Mais les opposants aux méga-camions y voient surtout le risque que la rentabilité économique de ces trajets l’emporte sur le reste et que le développement des méga-camions ne permettent pas de désengorger les routes et de réduire les émissions de carbone. L’alternative du fret ferroviaire, défendue par les écologistes et la gauche, apparaîtrait encore moins avantageuse si le transport routier était favorisé.

Par ailleurs, en plus des arguments environnementaux et de sécurité routière, un problème d’infrastructures se pose pour certains pays, notamment la France. “Les routes françaises ne sont pas adaptées pour accueillir ces poids lourds, contrairement à la Finlande et la Suède, qui ont des autoroutes très droites”, expliquait Karima Delli, présidente de la commission des Transports et du tourisme au Parlement, ce mardi à Strasbourg.

La France opposée

Lors du vote, toutes les délégations françaises de chaque groupe au Parlement européen ont majoritairement voté contre ce texte, mettant en exergue une rare unanimité transpartisane dans les rangs français. A l’issue du vote, le ministre français délégué aux Transports, Patrice Vergriete, a écrit sur X : “la France redit son refus d’une libéralisation de la circulation internationale des camions de 44 tonnes et des ‘mégatrucks’. Aujourd’hui la priorité est le report modal, en particulier vers le ferroviaire.”

Tel qu’il a été adopté, le texte autorise donc entre Etats voisins qui les acceptent déjà sur leur territoire la circulation de ces méga-camions. Interdits aujourd’hui en France, ils ne pourraient donc pas circuler sur les routes de l’Hexagone en l’état. Ce qui n’empêche pas Karima Delli de mettre la pression sur le gouvernement français. Dans un communiqué, l’eurodéputée “appelle la France à se positionner fermement contre les méga-camions”.

Les Etats membres doivent désormais adopter leur position en juin. Il reviendra ensuite à la prochaine assemblée parlementaire, élue après les élections européennes, d’entamer des négociations pour finaliser le texte. L’issue du scrutin de juin peut donc rebattre les cartes de ce dossier controversé.