Le Parlement européen valide de justesse le Pacte sur l’asile et la migration

A l’issue de quatre années de discussions, les eurodéputés ont adopté, mercredi 10 avril, un ensemble de textes visant à harmoniser les procédures d’accueil des migrants. Le Pacte prévoit un contrôle préalable à l’entrée dans l’UE, de nouvelles procédures de traitement des demandes d’asile ainsi qu’un mécanisme de solidarité obligatoire envers les Etats membres soumis à une pression migratoire.

Mercredi 10 avril, le Parlement européen réuni en session plénière a adopté le nouveau Pacte sur la migration et l’asile qui vise à durcir les contrôles aux frontières de l’UE et à mettre en place un mécanisme de solidarité entre les Etats membres à propos de l’accueil des demandeurs d’asile - Crédits : Parlement européen

Ce mercredi 10 avril, le Parlement européen a adopté en session plénière dix textes “qui composent le nouveau Pacte sur la migration et l’asile”, écrit La Croix. Celui-ci “vise à durcir les contrôles aux frontières de l’UE et à mettre en place un système de ‘solidarité’ inédit entre Etats membres” concernant la répartition des demandeurs d’asile, explique le quotidien.

“Les trois principales familles politiques européennes – PPE (droite), Socialistes et démocrates (S&D) et Renew Europe [centre] – ont dans l’ensemble soutenu ce Pacte, qui a suscité l’opposition d’une grande partie de l’extrême droite, mais aussi des Verts, de la gauche radicale et de certains socialistes [français notamment, NDLR], détaille L’Express.

“Ce très important et très complexe paquet législatif avait été présenté par la Commission en septembre 2020, longtemps mis de côté puis bloqué ensuite, avant d’être remis sur les rails début 2022, sous la présidence française [du Conseil de l’UE]”, rappelle Le Figaro.

En 2023, les demandes d’asile dans l’UE ont atteint “1,14 million […], soit leur plus haut niveau depuis 2016″, lors de la crise migratoire, souligne France info.

Renforcement des contrôles aux frontières

“Personne n’entrera en Europe sans avoir été enregistré - empreintes et images faciales - à la frontière”, résume Le Point. Le champ de la base de données destinée au contrôle des demandes d’asile sera étendu “aux enfants dès l’âge de 6 ans”, tandis que le “filtrage concernera également les personnes secourues en mer ou interpellées après avoir franchi illégalement les frontières extérieures de l’UE”, et ce dans un délai de sept jours, note France info. Dans le même temps, les Etats membres seront tenus de “mettre en place un mécanisme indépendant de contrôle du respect des droits fondamentaux durant le filtrage”, ajoute la chaîne d’information en continu.

En outre, un des textes principaux du Pacte “prévoit que les demandeurs d’asile qui ont statistiquement le moins de chances d’obtenir une protection internationale (c’est-à-dire les ressortissants de pays pour lequel le taux de reconnaissance du statut de réfugié est inférieur à 20 %, comme le Maroc, la Tunisie et le Bangladesh), doivent être orientés vers une ‘procédure à la frontière’ ” [Le Monde].

Dès lors, ces personnes “seront retenues aux frontières extérieures dans des centres de détention financés par l’UE [incluant certains] mineurs isolés et les familles avec enfants” [Le Figaro]. Alors qu’il est prévu de créer 30 000 places dans ces centres en vue d’accueillir jusqu’à 120 000 migrants par an, “les demandes d’asile devront être instruites de manière accélérée”, poursuit le journal. “La durée de la procédure aux frontières est de douze semaines pour l’examen de la demande, à laquelle peuvent s’ajouter douze autres semaines pour la procédure de renvoi, soit six mois maximum au total”, précise la chaîne de télévision belge RTBF.

Selon l’eurodéputée française Fabienne Keller (Renew Europe, centre), rapporteure pour le texte à propos du règlement sur la procédure d’asile, la nouvelle politique européenne sera “ferme” mais aussi “humaine” [La Croix].

A l’inverse, les membres du groupe des Verts/Alliance libre européenne ont fustigé ces nouvelles mesures, parlant de “honte”, rapporte le quotidien. Des critiques partagées par la gauche radicale, elle aussi opposée à cette réforme. De la même façon, “plus de 160 organisations de défense des droits humains […] ont également dénoncé l’accord, arguant qu’il entraînerait davantage de souffrances, moins de protection et plus de violations des droits” [The Guardian].

De son côté, l’extrême droite a rejeté cette série de mesures, pour des raisons diamétralement opposées, jugeant ainsi les textes trop “laxistes”, indique Le Monde.

Mécanisme de solidarité entre les Etats membres

Si le nouveau Pacte migratoire maintient le système de Dublin III qui prévoit que les migrants “déposent leur demande d’asile dans le premier pays de l’UE qu’ils atteignent”, il y ajoute “un mécanisme de solidarité obligatoire”, explique France info.

Pour limiter la pression migratoire aux frontières de pays tels que l’Italie ou la Grèce, “les autres Etats membres devront soit prendre en charge des demandeurs d’asile à raison de 30 000 relocalisations au minimum par an, soit apporter une contribution financière ou matérielle équivalente à 20 000 euros par migrant non relocalisé”, détaille Le Figaro.

De plus, “l’une des dispositions de la réforme européenne prévoit une réponse en cas d’afflux massif et exceptionnel de migrants dans un Etat de l’UE, comme au moment de la crise des réfugiés […] en 2015″, note France info. Ainsi, “le mécanisme de solidarité des Vingt-Sept en faveur de l’Etat concerné sera alors plus rapidement déclenché et un régime dérogatoire, plus dur pour les demandes d’asile que dans les procédures habituelles, sera mis en place”, précise la chaîne d’information en continu.

“Nous avons écrit une page d’histoire”, s’est réjouie la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, rapporte France 24. De la même façon, le chancelier social-démocrate allemand Olaf Scholz affirme que cette réforme “permet la solidarité entre les Etats européens [limitant] la migration irrégulière et soulage[ant] les pays qui sont particulièrement touchés”, et salue un “pas historique indispensable” [L’Express]. A rebours de cet enthousiasme, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a averti mercredi soir que “la Hongrie ne cédera[it] jamais à la frénésie migratoire de masse” [Le Figaro].

“Ce ‘Pacte migratoire’ adopté par les eurodéputés mercredi soir, devra encore être formalisé par les Etats membres, sans doute fin avril. Et ensuite mis en œuvre par la Commission qui devra éclaircir les derniers points laissés en suspens, avant une entrée en vigueur courant 2026″, précise la RTBF.

