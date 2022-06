Le Parlement européen demande une révision des traités de l’UE

Réunis à Strasbourg en session plénière, les eurodéputés ont adopté jeudi 9 juin une résolution appelant les chefs d’Etat et de gouvernement à lancer la procédure pour revoir les traités européens.

La résolution a été adoptée par une large majorité des députés européens présents dans l’hémicycle - Crédits : Fred Marvaux / Parlement européen

Fin du droit de véto au Conseil de l’UE, plus de pouvoirs pour l’Union européenne en matière de santé ou d’énergie, un droit d’initiative législative pour le Parlement européen : les propositions ne manquent pas.

Jeudi, en session plénière à Strasbourg, les députés européens ont adopté à une large majorité (355 voix pour, 154 contre, 48 abstentions) une résolution appelant le Conseil européen à se mettre d’accord pour enclencher la procédure de révision des traités de l’UE. Une étape indispensable pour mener à bien certaines réformes. Les chefs d’Etat et de gouvernement se retrouvent les 23 et 24 juin prochain à Bruxelles et devraient donc se prononcer sur cette demande du Parlement européen.

L’épineux sujet de la révision des traités avait déjà été évoqué le 9 mai dernier à Strasbourg à l’occasion des conclusions de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Après un an de débat, cet exercice de consultation citoyenne à travers l’Europe avait débouché sur près de 325 propositions pour réformer le fonctionnement de l’UE. Certaines exigeant de revoir les règles européennes.