Laurentiu Plosceanu (CESE) : “65 ans d’intégration et aucune intention de ralentir”

Par Laurentiu Plosceanu, Vice-Président pour la communication, Comité économique et social européen

Après trois longues années de pandémie où la Journée de l’Europe n’a été célébrée qu’en ligne, le Comité économique et social européen (CESE) rouvre ses portes au public à Bruxelles et renforce sa présence.

Laurentiu Plosceanu - Crédits : CESE

Le samedi 6 mai 2023, toute la famille de l’UE fera le bilan de 65 ans d’intégration, discutera des défis actuels et des nombreux défis à venir : la nécessité d’un approvisionnement énergétique sûr, vert et abordable, la protection de l’environnement, sans oublier l’agression de la Russie contre l’Ukraine qui, malheureusement, domine toujours l’agenda de l’UE.

Traditionnellement, la Journée de l’Europe est une excellente occasion de s’arrêter, de réfléchir et de penser aux nombreuses choses que nous tenons pour acquises dans notre Union, ce qui n’est malheureusement pas le cas partout. En Europe, nous avons construit une Union européenne autour d’un projet commun fondé sur l’unité, la diversité et les forces de chacun, et nous avons rendu la guerre entre les États membres impensable. Notre Union a parcouru un long chemin !

En ma qualité de vice-président du CESE chargée de la communication, nouvellement élu, j’attache une grande importance à cette initiative. Je pense que la journée portes ouvertes du CESE offre une occasion unique d’en savoir plus sur le Comité et sur la manière dont il fait la différence dans le processus décisionnel de l’UE.

Le CESE est la seule institution de l’UE qui représente la société civile organisée, y compris les employeurs, les travailleurs et d’autres groupes d’intérêt tels que les organisations de jeunesse, les écologistes, les consommateurs, les agriculteurs, les groupes de femmes et bien d’autres encore. Nous sommes un élément clé du système de contrôle et d’équilibre qui garantit le bon fonctionnement de la démocratie en Europe.

Lors de la journée portes ouvertes du CESE, les visiteurs pourront en savoir plus sur le rôle consultatif du CESE auprès des autres institutions de l’UE, sur ce que le CESE peut faire pour nous et sur le déroulement d’une journée au sein d’une institution de l’UE. Nous pouvons également discuter avec les membres du CESE des questions qui nous intéressent et nous préoccupent.

Cette année, dans le cadre de l’Année européenne des compétences, l’accent sera mis sur l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie. Les compétences sont au centre de l’attention, l’objectif étant d’aider les citoyens à acquérir les bonnes compétences pour des emplois de qualité et les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, à remédier aux pénuries de compétences dans l’UE.

Samedi 6 mai, soyez nos invités et venez rencontrer nos membres et notre personnel. Ensemble, nous sommes plus forts !