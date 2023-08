L’eurodéputée française Véronique Trillet-Lenoir est décédée à l’âge de 66 ans

A l’annonce de son décès mercredi 9 août, de nombreuses personnalités politiques ont rendu hommage à l’engagement de la parlementaire française, notamment à “son combat incessant pour la santé des Européens”.

Véronique Trillet-Lenoir (ici au Parlement européen en novembre 2022) travaillait, entre autres, sur les questions de santé - Crédits : Eric Vidal / Parlement européen

La députée européenne Véronique Trillet-Lenoir est morte des suites d’une longue maladie, a annoncé mercredi 9 août le président du groupe Renew Stéphane Séjourné. Cancérologue de profession, elle avait notamment été présidente du directoire du Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes entre 2013 et 2020. Elle s’était lancée en politique en 2015 avant d’être élue députée européenne deux ans plus tard sur la liste de la majorité présidentielle.

Depuis 2019, Véronique Trillet-Lenoir siégeait au sein de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen, et avait également pris part aux travaux de la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19. En septembre 2020, au cœur de la crise sanitaire, l’eurodéputée avait accordé un entretien à Toute l’Europe dans lequel elle évoquait les défis à relever pour réaliser “l’Europe de la santé”, nécessaire à ses yeux.

Un “combat” pour “la santé des Européens”

A l’annonce de sa disparation, de très nombreuses personnalités politiques ont rendu hommage à Véronique Trillet-Lenoir et évoqué leurs souvenirs avec l’eurodéputée. Stéphane Séjourné a ainsi salué un “modèle d’intégrité [qui] avait fait de la santé des Européens et de notre sécurité sanitaire son combat”. Une priorité à laquelle elle “s’est consacrée avec passion et compétence”, a pour sa part souligné la présidente du Parlement européen Roberta Metsola. Les hommage continuaient d’affluer ce matin, de la part de tous les groupes de l’hémicycle.

Le gouvernement français a également fait part de son émotion. A l’image de la Première ministre Elisabeth Borne qui a salué la mémoire d’une “cancérologue reconnue”. Enfin, de nombreux messages ont appelé à poursuivre ce combat de Véronique Trillet-Lenoir en faveur de la santé, qui “restera une boussole, un modèle pour tous”, selon les mots de la secrétaire d’Etat chargée de l’Europe Laurence Boone.