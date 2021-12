[Interview] Didier Reynders : "Sur l’état de droit, nous préférons le dialogue aux sanctions"

A l’occasion de sa visite à Paris les 6 et 7 décembre, le commissaire européen à la Justice a présenté le second rapport de la Commission européenne sur l’état de droit devant l’Assemblée nationale. Après une conférence devant les étudiants de Sciences Po à ce sujet, nous avons échangé avec Didier Reynders sur la remise en cause de la primauté du droit européen et les atteintes à l’état de droit, notamment en Pologne. Entretien.