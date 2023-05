Faire un stage dans une institution, une agence ou un organe de l’Union européenne

Les institutions de l’Union européenne proposent des stages, rémunérés ou non, qui permettent de découvrir de plus près leur fonctionnement. Toute l’Europe vous donne les informations pratiques pour vous aider à y voir plus clair dans les processus de recrutement et pour déposer votre candidature.

Chaque année, le Parlement européen recrute environ 800 stagiaires “Schuman” - Crédits : Alexis Haulot / Parlement européen

Commission européenne

Jeunes diplômés universitaires (stages Blue Book)

Qui : Titulaires d’un diplôme sanctionnant trois ans d’études

Durée : 5 mois

Où : Bruxelles

En tant que jeune diplômé universitaire, vous pouvez postuler à un stage auprès de la Commission européenne. Elle propose deux fois par an des stages de cinq mois, rémunérés, débutant soit le 1er mars, soit le 1er octobre. Les candidats sont sélectionnés selon des quotas de nationalité parmi les pays membres de l’UE, un petit nombre de postes étant également réservés aux ressortissants de pays tiers.

Entre 600 et 650 places sont ouvertes chaque session, selon un calendrier précis. Les candidatures doivent être déposées fin août (pour la session de mars) ou fin janvier (pour la session d’octobre).

Les stagiaires perçoivent une bourse mensuelle d’environ 1 300 euros, ainsi que le remboursement de leurs frais de transport et de visa. Ils peuvent également bénéficier d’une assurance accidents et maladie.

Pour pouvoir postuler, il est requis de posséder :

Un diplôme universitaire sanctionnant au moins trois années d’étude ;

Une très bonne connaissance de l’anglais, du français ou de l’allemand ;

Une très bonne connaissance d’une autre langue officielle de l’Union européenne.

ATTENTION : il est impossible de postuler à un stage Blue book si l’on a déjà effectué un travail (rémunéré ou non) de plus de six semaines dans un(e) institution, organe, agence exécutive ou délégation de l’UE, ou pour des députés européens ou des avocats généraux de la Cour de justice de l’UE.

La procédure se déroule en trois étapes :

La candidature, sur internet uniquement ;

La présélection (Blue Book) par deux évaluateurs indépendants ;

La sélection définitive par les recruteurs des DG et services de la Commission.

Des places spécifiques sont réservées aux jeunes diplômés souhaitant postuler à un stage de traduction au sein de la direction de la générale de la traduction, qui requiert :

Que la langue principale soit l’une des 24 langues officielles de l’UE ;

La capacité de traduire vers la langue principale depuis l’anglais, le français ou l’allemand ;

La capacité de traduire vers la langue principale depuis l’une des autres langues officielles de l’Union.

Stage au sein des Représentations permanentes de la Commission européenne dans les Etats membres Dans certains Etats membres de l’UE, il vous est possible de déposer votre candidature pour un stage au sein de la Représentation permanente de la Commission européenne. Renseignez-vous auprès du bureau local de la Commission du pays dans lequel vous souhaitez postuler. Consultez la liste des représentations dans les Etats membres.

Parlement européen

Stages rémunérés “Bourses Schuman” au Secrétariat

Qui : Les titulaires d’un diplôme universitaire, citoyens d’un Etat membre ou candidat

Durée : 5 mois

Où : Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg, ou au sein des bureaux de liaison

Le Parlement européen propose à des diplômés universitaires un stage rémunéré d’une durée de 5 mois, afin de compléter leurs connaissances.

Deux sessions sont proposées, une débutant en mars et l’autre en octobre. Vous devez déposer votre candidature en ligne plusieurs mois avant : avant le 31 mai pour la session d’octobre, avant le 31 octobre pour la session de mars.

Les offres de stage sont postées en ligne lors des périodes de candidature. Parmi les stages du programme “Schuman”, il existe des stages de traduction, pour les titulaires d’un diplôme universitaire dans ce domaine.

Pour pouvoir candidater, il est requis :

D’avoir atteint l’âge de 18 ans à la date du début du stage ;

De fournir un extrait de casier judiciaire valable ;

D’avoir une connaissance approfondie d’une langue officielle de l’UE et une très bonne connaissance d’au moins une autre de ces langues ;

De ne pas avoir bénéficié d’un stage ou engagement salarié de plus de deux mois consécutifs dans une institution ou organe de l’Union ;

De ne pas avoir effectué de visite d’étude au Secrétariat général du Parlement européen durant les six mois précédant le début du stage.

800 personnes sont sélectionnées chaque année, au terme d’une procédure de candidature se déroulant en ligne. Chaque candidat peut introduire une demande pour trois offres de stage par campagne de recrutement.

Stages auprès de députés européens et de groupes politiques

Les 705 députés européens et les 7 groupes politiques travaillent en collaboration avec des stagiaires. Le poste d’assistant stagiaire parlementaire ou celui de stagiaire pour un groupe politique s’obtient après une candidature spontanée, ou suivant une procédure propre à chaque groupe. Le stage dure de 6 semaines à 5 mois et peut débuter à tout moment de l’année, selon les besoins du député.

Conseil de l’UE

Qui : Titulaires d’un diplôme de premier cycle

Durée : 5 mois

Où : Bruxelles (Belgique)

Le Secrétariat général du Conseil de l’UE propose chaque année plusieurs stages, au cours desquels les stagiaires effectueront des tâches équivalentes à celles d’un fonctionnaire en début de carrière (administratif, préparation de réunions et de compte-rendus, recherche documentaire, etc.).

Il est requis de ne pas avoir déjà effectué un stage de plus de 6 semaines au sein d’une institution ou d’une agence de l’UE. Ces stages sont accessibles aux citoyens de l’UE et des pays candidats ayant terminé les négociations d’adhésion, maîtrisant au moins deux langues officielles de l’UE parmi lesquelles le français ou l’anglais. Un nombre limité de stages est par ailleurs réservé aux stagiaires en situation de handicap.

Stages rémunérés

Vous pouvez postuler à l’une des 100 places de stage rémunéré (1 340,47 euros) auprès du Secrétariat du Conseil de l’Union, si vous êtes titulaire d’un diplôme correspondant à votre premier cycle d’études supérieures universitaires.

D’une durée de 5 mois, ces stages ont lieu deux fois par an (février - juin, septembre - janvier).

Les formulaires de candidatures doivent être déposés en ligne en août/septembre pour la session de février et en février/mars pour la session de septembre.

Stages obligatoires en cours d’étude, non rémunérés

Vous pouvez postuler à ce stage si vous êtes en 3e, 4e, ou 5e année d’études supérieures, et si votre cursus inclut l’obligation d’effectuer un stage pour la validation de votre diplôme. Ces stages peuvent durer de 2 à 5 mois.

Les candidats pour les stages non rémunérés doivent déposer leurs dossiers :

Jusqu’au 1er octobre de l’année précédant le stage pour la session de février ;

de l’année précédant le stage pour la session de février ; Jusqu’au 1er avril de l’année du stage pour la session de septembre.

Le dossier de candidature s’effectue en ligne, la procédure se déroule par courriel.

Stages réservés aux fonctionnaires nationaux Vous pouvez postuler à ce stage si vous êtes un fonctionnaire employé par un ministère d’un Etat membre de l’UE, ou un fonctionnaire d’une agence gouvernementale ou régionale, ou encore si vous faites partie du corps diplomatique d’un Etat membre ou d’un Etat candidat à l’adhésion. Adressez-vous auprès du Directeur des ressources humaines de votre administration.

Service européen pour l’action extérieure

Qui : Les citoyens de l’UE, les ressortissants des pays candidats ayant achevé les négociations d’adhésion et ceux du pays d’accueil

Durée : 1 à 6 mois

Où : Dans l’une des délégations de l’Union européenne, partout dans le monde ou auprès des grandes organisations internationales

L’Union européenne propose des stages éducatifs dans ses délégations à travers le monde, et auprès des organisations internationales (Union africaine, ONU, OMC…), afin de découvrir le travail quotidien d’une délégation de l’Union européenne et comment ses intérêts et ses valeurs sont représentés en dehors de l’UE.

Les stages sont ouverts aux étudiants en 3e, 4e et 5e année universitaire, et aux jeunes diplômés titulaires d’un diplôme de premier cycle. Ceux-ci doivent a minima pouvoir s’exprimer dans la langue de travail de la délégation.

Comme pour la plupart des institutions et agences, les stages en délégation ne sont pas ouverts aux candidats ayant déjà exercé une expérience de plus de 6 semaines en institution ou agence européenne.

Programme Jeunes professionnels en délégation (JPD)

Le programme JPD permet de réaliser un stage durant 9 mois, renouvelable une fois, au sein d’une délégation de l’Union européenne à l’étranger ou auprès des services de la Commission européenne chargés du développement. Il n’est possible de postuler qu’à une seule de ces offres.

Vous pouvez postuler au programme des Jeunes Experts en Délégation si :

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac +4 ;

Vous maîtrisez l’anglais, la connaissance d’autres langues de l’UE étant un atout ;

Vous disposez d’une expérience professionnelle rémunérée maximale de quatre années pertinente pour le programme, dont au maximum une année dans une institution ou organe de l’Union ;

Vous êtes citoyen de l’Union.

Les candidatures s’effectuent auprès de l’autorité compétente désignée par chaque Etat membre, soit en France auprès du ministère des Affaires étrangères.

Cour de justice de l’Union européenne

Qui : Titulaires d’un diplôme en droit ou en science politique (axé juridique)

Durée : 5 mois maximum

Où : Luxembourg

En tant que jeune diplômé en droit ou en science politique (dominante droit), vous pouvez postuler à un stage rémunéré (1 468 euros par mois) auprès de la CJUE.

La candidature s’effectue en ligne avec l’application CV EU Online. Deux sessions d’une durée maximale de cinq mois sont organisées chaque année :

Du 1er mars au 31 juillet , le formulaire est à envoyer au plus tard le 15 septembre ;

, le formulaire est à envoyer au plus tard le 15 septembre ; Du 16 septembre au 28 février pour les stages dans les cabinets et du 1er octobre au 28 février pour les stages dans les services, le formulaire est à envoyer au plus tard le 15 avril.

La CJUE propose également des stages dans son service Interprétation, d’une durée de 10 à 12 semaines. Si vous êtes un jeune diplômé en interprétation de conférence dont la combinaison linguistique présente un intérêt pour la Direction de l’interprétation, vous pouvez postuler à un tel stage. Une connaissance du français lu est requise.

Des stages non rémunérés sont par ailleurs possibles auprès des cabinets des juges du Tribunal ou de la Cour de justice. De tels stages nécessitent d’envoyer directement sa candidature auprès du cabinet du juge de la CJUE ou du Tribunal de première instance de l’Union européenne.

Banque centrale européenne (BCE)

Qui : Titulaires du baccalauréat

Durée : entre 3 et 6 mois (prolongeable jusqu’à 12 mois)

Où : Francfort (Allemagne)

La Banque centrale européenne (BCE) propose aux étudiants de deuxième et troisième cycle des stages rémunérés dans chacune de ses divisions. Les dates varient selon les divisions.

Pour cela, il est requis :

D’avoir plus de 18 ans ;

D’être citoyen européen ou d’un pays en voie d’adhésion ;

D’être titulaire d’un diplôme universitaire ;

De parler couramment anglais ainsi qu’une autre langue officielle de l’UE ;

De ne pas avoir plus de 12 mois d’expérience professionnelle ;

De ne pas avoir été un stagiaire pendant plus de six mois ;

De ne jamais avoir effectué un stage à la BCE auparavant.

La candidature s’effectue intégralement en ligne sur le portail de la BCE.

Cour des comptes européenne

Qui : Titulaires d’un diplôme universitaire

Durée : 3, 4 ou 5 mois maximum

Où : Luxembourg

Les stages à la Cour des comptes européenne sont attribués à un nombre restreint de jeunes diplômés, qui recherchent une formation pratique en relation avec un des domaines d’activité de la Cour, soit :

Audit/budget ;

Comptabilité/administration ;

Ressources humaines/traduction/communication ;

Relations internationales/droit.

Ces stages durent au maximum 5 mois et sont rémunérés à hauteur de 1 500 euros par mois.

Pour pouvoir être admis, il est attendu des candidats qu’ils :

Possèdent la nationalité d’un Etat membre de l’Union, sauf dérogation ;

Soient détenteur d’un diplôme sanctionnant trois années d’études ou aient accompli au minimum quatre semestres d’études dans un domaine qui présente un intérêt pour la Cour ;

N’aient jamais effectué de stage dans une institution ou un organe de l’Union européenne ;

Possèdent une connaissance d’au moins deux langues officielles de l’Union.

La Cour des comptes organise trois sessions de stage par an :

Du 1er mars au 31 juillet : les candidatures sont ouvertes du 1er septembre au 31 octobre ;

Du 1er mai au 30 septembre : les candidatures sont ouvertes du 1er décembre au 31 mars ;

Du 1er octobre au 28 (ou 29) février de l’année suivante : les candidatures sont ouvertes du 1er mai au 30 juin.

Médiateur européen

Qui : Titulaires d’un diplôme universitaire en droit

Durée : 4 à 12 mois

Où : Strasbourg (France) ou Bruxelles (Belgique)

Le Bureau du Médiateur européen propose, deux fois par an, des stages rémunérés de 4 à 12 mois. Ces stages s’adressent à des étudiants des pays de l’UE ayant validé trois années d’études supérieures, maîtrisant au moins deux langues officielles de l’UE. L’anglais est la principale langue de travail.

Les stagiaires issus d’un cursus en droit, sciences politiques ou études européennes sont chargés d’étudier les plaintes et les réclamations reçues par le Médiateur européen, tandis que ceux issus d’un cursus en communication, journalisme ou médias assurent la communication du Bureau.

Comité économique et social européen

Qui : Titulaires d’un diplôme universitaire

Durée : 5 mois

Où : Bruxelles (Belgique)

Pour les stages rémunérés, deux sessions de stage (en février et en septembre) sont proposées par le Comité économique et social européenne (CESE), pour une durée de 5 mois.

Vous pouvez postuler à ces sessions si vous êtes un diplômé universitaire ressortissant d’un des Etats membres de l’UE. Certains diplômés universitaires ressortissants de pays tiers peuvent aussi présenter leur candidature. La candidature se déroule en ligne.

Le CESE propose également quelques stages non rémunérés de 1 à 3 mois à l’attention des étudiants et jeunes diplômés. La procédure de candidature se déroule en ligne.

Comité européen des régions

Qui : Titulaires d’un diplôme universitaire

Durée : 5 mois

Où : Bruxelles (Belgique)

Le Comité européen des régions propose trois différents programmes, à destination des ressortissants de l’Union européenne ou d’un pays officiellement candidat à l’adhésion.

Les stages rémunérés sont organisés en deux sessions de 5 mois, du 16 février au 15 juillet puis du 16 septembre au 15 février. La nature des tâches (politiques ou administratives) dépend du service où est affecté le stagiaire. La candidature s’effectue en ligne.

Les stages courts d’observation, durant entre 1 et 4 mois mais prolongeables jusqu’à 6 mois, sont destinés aux citoyens européens titulaires d’une licence et justifiant d’un projet intéressant directement l’un des départements du Comité.

Pour les stages destinés aux fonctionnaires gouvernementaux, d’une durée de 1 à 4 mois et également prolongeables jusqu’à 6 mois, les candidats doivent occuper un poste dont les tâches correspondent à celles d’un administrateur de l’UE.

Banque européenne d’investissement

Qui : Diplômés universitaires

Durée : 3 à 5 mois

Où : Luxembourg

La Banque européenne d’investissement (BEI) propose ponctuellement des stages rémunérés d’une durée de 3 à 5 mois maximum (6 lorsque les universités le demandent).

Les candidats doivent avoir une formation universitaire, moins de 12 mois d’expérience professionnelle, et maîtriser au moins le français ou l’anglais.

La BEI organise deux sessions de stage par an, commençant le 1er février et le 1er septembre. Les annonces sont généralement publiées en ligne entre trois et quatre mois avant le début du stage.

La BEI propose enfin des stages d’une durée de 6 mois à 1 an, à destination des ressortissants de certains pays du Proche-Orient et du Maghreb, du partenariat oriental ou encore des pays ACP.

Europol

Qui : Les ressortissants européens ayant un niveau d’étude de premier cycle (achevé ou en cours), ou possédant une formation professionnelle en lien avec les tâches d’Europol

Durée : 3 à 6 mois

Où : La Haye (Pays-Bas)

Europol offre certaines opportunités de stage au cours de l’année, de 3 ou 6 mois en fonction des besoins de l’agence, affichées sur son portail. Ces stages sont rémunérés à hauteur de 1 003 euros par mois en 2023. Pour pouvoir y postuler, il est requis :

D’être un citoyen européen ;

De suivre ou d’avoir terminé un cursus éducatif supérieur correspondant aux missions d’ Europol ;

; De maîtriser deux langues de l’Union, dont l’anglais ;

De présenter un certificat de bonne conduite.

Eurojust

Qui : Citoyens européens

Durée : 3 à 6 mois

Où : La Haye (Pays-Bas)

Eurojust accueille des stagiaires non rémunérés sous réserve d’être citoyen de l’Union européenne.

Autres organismes

En plus des organismes cités précédemment, la grande majorité des agences de l’Union européenne propose des stages. Voici une liste non-exhaustive de liens utiles :

L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) dispose sur son site d’une page recensant l’ensemble des stages des institutions européennes. Consultez également la liste complète des institutions, organes et agences de l’Union européenne.