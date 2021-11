Facebook Files : suivez en direct l'audition de la lanceuse d’alerte Frances Haugen par le Parlement européen

Lundi 8 novembre, dès 16h45 suivez en direct l’audition de la lanceuse d’alerte américaine Frances Haugen par les eurodéputés.

Ce lundi, les députés européens auditionnent Frances Haugen, lanceuse d’alerte et ancienne salariée de Facebook. L’informaticienne sera interrogée au sujet de l’impact négatif des produits des grandes entreprises technologiques sur les utilisateurs et des règles numériques qui encadrent ces questions.

L’audition est organisée par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen, en association avec d’autres commissions. L’événement s’inscrit dans le cadre des discussions portant sur la proposition de loi sur les services numériques (en anglais DSA) présentée par la Commission européenne en décembre 2020. Ce texte vise à créer un espace numérique plus sûr dans lequel les droits des utilisateurs sont protégés via la mise en place notamment de règles pour lutter contre les contenus illégaux en ligne, renforcer la responsabilité et la transparence des algorithmes, et traiter de la modération des contenus et de la publicité ciblée.

Frances Haugen sera également entendue en France le 10 novembre par les députés des commissions des lois et des affaires économiques de l’Assemblée nationale, puis par les membres du Sénat. L’informaticienne a déjà témoigné devant les législateurs américains et britanniques, ainsi qu’au Web Summit, conférence destinée aux entrepreneurs et aux investisseurs de la tech qui se déroulait à Lisbonne début novembre. Mi-septembre, cette spécialiste des algorithmes avait fourni au régulateur américain et au Congrès, puis, par le biais d’une source parlementaire américaine, à plusieurs médias des documents de travail du géant américain appelés les “Facebook Files” pour dénoncer la manière dont l’entreprise cible les utilisateurs et amplifie certains contenus.