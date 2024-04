Européennes 2019 : les résultats en France

En France, la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella est arrivée en tête des élections européennes de mai 2019, avec 23,34 % des suffrages exprimés. Elle est suivie par la liste Renaissance (22,42 %), conduite par Nathalie Loiseau.

Répartition des sièges entre chaque liste à l’issue des élections européennes de 2019 en France

Après une journée électorale ayant enregistré une participation en forte hausse par rapport à 2014 (50,12 % de participation, +7,69 %), les résultats communiqués par le Ministère de l’Intérieur donnent le Rassemblement national (RN) en première position avec 23,34 % des voix. Le parti nationaliste obtient ainsi 22 sièges au Parlement européen (puis 23 après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne).

Arrivé en deuxième position du scrutin, la liste de La République en marche (LaREM) obtient, avec 22,42 % des suffrages, 21 sièges avant le Brexit (23 après).

Quatre autres listes ont franchi le seuil de 5 % des votes, ce qui leur permet d’envoyer des élus au Parlement européen. Europe Ecologie-Les Verts (EELV) arrive en 3e position, récoltant 13,48 % des voix et 12 sièges (13 après le Brexit). Viennent ensuite Les Républicains (LR, 8,48 % des voix, 8 sièges), La France insoumise (LFI, 6,31 %, 6 sièges) et la liste du Parti socialiste et de Place publique (PS-PP), avec 6,19 % des voix, leur permettant d’obtenir 5 sièges (6 après le Brexit).

Sous la barre des 5 % mais au-dessus du seuil de 3 %, qui permet à une liste de voir une partie de ses frais de campagne remboursés, on retrouve Debout la France (DLF, 3,51 %) et Génération.s (3,27 %).

Viennent ensuite l’Union des démocrates et indépendants (UDI, 2,5 %), le Parti communiste français (PCF, 2,49 %), le Parti animaliste (PA, 2,16 %), la liste Urgence Ecologie (1,82 %), l’Union populaire républicaine (UPR, 1,17 %), Lutte ouvrière (LO, 0,78 %), Les Patriotes (LP, 0,65 %) et la liste Alliance jaune (AJ, 0,54 %).

Les autres listes cumulent les 0,9 % des voix restantes.