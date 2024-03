Elections européennes : Ursula von der Leyen officiellement désignée candidate commune du Parti populaire européen

La présidente de la Commission européenne a été désignée ce jeudi 7 mars Spitzenkandidatin du PPE par ses partenaires de la droite européenne.

Ursula von der Leyen est à la tête de la Commission européenne depuis 2019 - Crédits : Compte X du PPE

Fin du (faux) suspense. Ce jeudi 7 mars peu après midi, Ursula von der Leyen a officiellement été désignée Spitzenkandidatin du Parti populaire européen (PPE). Une désignation qui ne faisait pas vraiment de doute, puisque la présidente de la Commission européenne était la seule candidate en poste.

Sa nomination a été approuvée par les délégués des partis membres du PPE, réunis depuis mercredi 6 mars pour un congrès à Bucarest. 400 de ces délégués ont approuvé la candidature d’Ursula von der Leyen, tandis que 89 s’y sont opposés et 10 ont voté blanc. En France, le président du parti Les Républicains, Eric Ciotti, avait annoncé mardi que Mme Von der Leyen “ne bénéficiera[it] pas du soutien des LR”.

“Nous avons désormais 90 jours jusqu’aux élections européennes. Nous sommes unis autour d’un fantastique manifeste et d’un message. C’est l’heure désormais de les porter et d’aller convaincre les citoyens, de gagner leurs cœurs et leurs esprits. Cela ne sera possible que si nous formons une grande équipe”, a déclaré Ursula von der Leyen après l’annonce des résultats.

En route vers un deuxième mandat ?

En endossant ce rôle, l’ancienne ministre allemande devient ainsi la candidate commune de cette famille politique européenne qui compte le premier groupe au Parlement européen en nombre de députés (178). Dans les différents sondages et projections du futur Parlement européen, le PPE est donné en tête des intentions de vote à l’échelle européenne et devrait conserver sa place de première force politique à Strasbourg. Dans ce cas, la présidence de la Commission européenne reviendrait de nouveau à Ursula von der Leyen, une fonction qu’elle occupe depuis 2019.

La candidate de la droite européenne aura notamment face à elle Nicolas Schmit, commissaire européen à l’Emploi et aux droits sociaux. Le Luxembourgeois a été désigné candidat commun du Parti socialiste européen (PSE) samedi 2 mars lors d’un congrès à Rome. Des négociations avec les Etats membres s’ouvriront au lendemain des élections européennes pour attribuer ce poste et les nombreux autres “top job” européens.