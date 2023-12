Elections européennes 2024 : l’intérêt croissant des citoyens des Vingt-Sept pour le prochain scrutin

A six mois des prochaines élections européennes, une majorité de citoyens de l’UE (57 %) aurait déjà un œil sur le scrutin qui se déroulera du 6 au 9 juin 2024. C’est ce qui ressort du dernier Eurobaromètre publié mardi 5 décembre par les services du Parlement européen.

Autre enseignement à tirer de l’enquête, plus de deux tiers des interrogés (68 %) disent qu’ils iraient probablement voter si le scrutin avait lieu la semaine prochaine. C’est neuf points de plus qu’il y à cinq ans à la même époque. Les Français se situent quant à eux légèrement en-dessous, à 60 %. Pour rappel, la participation aux élections européennes en 2019 avait été de 50,66 % dans l’UE (50,12 % en France).

L’Eurobaromètre interroge également les citoyens européens sur leur rapport à l’Union européenne. Ainsi on peut y lire que 70 % d’entre eux pensent que les actions de l’UE ont un impact sur leur quotidien. 45 % des citoyens européens auraient ainsi une bonne image de l’UE. Ils seraient 16 % à avoir une image négative et 38 % avec une image neutre.

Sur ces deux indicateurs, la France se situe en-dessous de la moyenne européenne. Ils ne sont que 66 % à considérer que les actions de l’UE ont un impact sur leur vie quotidienne et seulement 36 % à en avoir une bonne image (contre 23 % à avoir une mauvaise image et 40 % avec une image neutre).

“Cet Eurobaromètre montre que l’Europe compte. Dans ce contexte géopolitique et socio-économique difficile, les citoyens font confiance à l’Union européenne pour trouver des solutions. Une grande majorité d’Européens estime que les actions de l’UE ont eu un impact positif sur leur vie quotidienne”, souligne la présidente du Parlement européen Roberta Metsola au moment d’évoquer les résultats de l’enquête.

Méthodologie

Le Parlement européen indique quelques éléments sur la méthodologie avec laquelle a été menée l’enquête : “L’Eurobaromètre d’automne 2023 du Parlement européen a été réalisé par l’agence de recherche Verian (anciennement Kantar Public) entre le 25 septembre et le 19 octobre 2023 dans les 27 États membres de l’UE. L’enquête a été menée en face-à-face et par des interviews vidéo (CAVI) en Tchéquie, au Danemark, en Finlande et à Malte. Au total, 26.523 entretiens ont été menés. Les résultats européens ont été pondérés en fonction de la taille de la population de chaque pays”