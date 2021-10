Deux initiatives reçoivent le Prix du citoyen européen

Le Parlement européen a remis le Prix du citoyen européen mercredi 13 octobre à Paris. Les deux lauréats des éditions 2020 et 2021 sont Abdelaali El Badaoui, président et fondateur de l’association Banlieues Santé, ainsi qu’un projet de dialogue citoyen franco-allemand, représenté par Antoine Anderson.

Les deux lauréats (au centre) ont reçu ce Prix en présence des eurodéputées Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Guillaume et Salima Yenbou dans les locaux du Bureau du Parlement européen à Paris - Crédits : Parlement européen

Le Parlement européen décerne chaque année le Prix du citoyen européen, destiné à mettre sous les projecteurs des réalisations qui renforcent les valeurs et l’esprit européens. Crise du Covid-19 oblige, la remise de ce Prix n’avait pas pu avoir lieu l’année dernière. Les deux initiatives récompensées sont d’ailleurs liées dans une certaine mesure à la pandémie, mais portent des aspirations plus larges.

Banlieues santé

La médaille de l’édition 2020 revient à Abdelaali El Badaoui, président et fondateur de Banlieues Santé. Proposé par l’eurodéputée Salima Yenbou, il a fondé en 2018 cette association qui œuvre pour lutter contre les inégalités sociales dans le domaine de la santé. En pleine crise du Covid-19, elle a distribué des kits d’hygiène, des colis alimentaires mais aussi une traduction des gestes barrières dans une vingtaine de langues. Plus de 500 000 repas ont ainsi été offerts partout sur le territoire.

Lors de la remise du prix, Abdelaali El Badaoui a souligné que les quartiers populaires et les zones rurales partageaient de nombreux points communs et que leurs habitants devaient travailler ensemble pour briser les inégalités économiques et sociales. Infirmier de profession, il a voulu porter “un message fédérateur, d’amour et d’espoir”.

Coopération franco-allemande

Le dialogue franco-allemand a également été récompensé mercredi 13 octobre. Mené par Particip’Action, le Fonds Citoyen Franco-Allemand, la Région Grand Est, le Land de Bade-Wurtemberg et Missions Publiques entre décembre 2020 et septembre 2021, le projet ambitionnait de renforcer la coopération transfrontalière. L’occasion de faire un premier bilan des conséquences de la pandémie, qui avait notamment mené à la fermeture des frontières entre la France et l’Allemagne.

Avec sa démarche participative, l’organisation avait des airs de Conférence sur l’avenir de l’Europe avant l’heure. 40 citoyens de différentes générations se sont réunis lors de quatre sessions d’échanges et de débats. A l’issue de ce projet, 15 recommandations ont été formulées, parmi lesquelles la création de jumelages entre les écoles de part et d’autre de la frontière ou encore une évaluation pour repenser les transports publics.