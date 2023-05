Des projets belge, lituanien et néerlandais récompensés par le Prix Charlemagne pour la jeunesse 2023

Une application les réfugiés, un musée mobile du climat et une plateforme pour les jeunes journalistes ont remporté l’édition 2023 de ce prix qui récompense des initiatives des jeunes en faveur de la démocratie.

Le prix Charlemagne pour la jeunesse est décerné à Aix-la-Chapelle, où se situe le tombeau de l’empereur - Crédits : Parlement européen

Des 26 lauréats nationaux, il n’en reste finalement que trois. Vendredi 12 mai, une application belge pour les réfugiés, un musée mobile du climat lituanien et une plateforme néerlandaise pour les jeunes journalistes ont remporté l’édition 2023 du prix Charlemagne pour la jeunesse. Décerné conjointement par le Parlement européen et la Fondation internationale du Prix Charlemagne, il récompense des initiatives de jeunes âgés de 16 à 30 ans qui renforcent la démocratie et soutiennent une participation active des citoyens. 5 000 projets ont déjà concouru depuis 2008, date de la première édition. L’annonce des lauréats s’est déroulée à Aix-la-Chapelle, ville où l’empereur qui a régné au IXe siècle est enterré.

Les Belges à l’origine du projet AILEM ont reçu le premier prix, ainsi qu’un chèque de 7 500 euros. Cette application “vise à fournir un enseignement linguistique pour éliminer les malentendus interculturels, et propose aux réfugiés des informations sur leur pays d’accueil afin de faciliter leur intégration”, précise le Parlement européen, partenaire du prix.

Deux autres projets ont reçu le deuxième prix : “le musée mobile du climat” de Lituanie et “le correspondant européen” des Pays-Bas. Ils recevront tous les deux 3 750 euros. Le premier veut “amener les gens à adopter un mode de vie respectueux du climat”. Le second “rassemble plus de 140 jeunes journalistes de toute l’Europe dans le but de créer un journalisme européen”.

Le Prix international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle, “grand frère” du prix, récompense quant à lui l’engagement en faveur de l’unification européenne. En décembre dernier, le peuple ukrainien et son président Volodymyr Zelenksy ont été les lauréats de la dernière édition.