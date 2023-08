Conseil de l’Europe : l’ancien ministre Pap Ndiaye prend ses fonctions d’ambassadeur aujourd’hui

Ce mardi, l’universitaire et ancien ministre de l’Education nationale succède à Marie Fontanel au poste de représentant permanent de la France auprès du Conseil de l’Europe. Il siègera au comité des ministres de l’institution, à Strasbourg.

L’universitaire a travaillé sur les questions de racisme et de discrimination, et également dirigé le musée de l’histoire de l’immigration - Crédits : Conseil de l’UE

Ancien ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye devient ce mardi 1er août le représentant permanent de la France auprès du Conseil de l’Europe, aux côtés des 45 autres ambassadeurs du comité des ministres. Le spécialiste de l’histoire sociale des Etats-Unis et des droits des minorités sera notamment chargé de veiller au respect par les pays membres des décisions et arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme. Il succède à Marie Fontanel qui occupait cette fonction depuis septembre 2020.

Le Conseil de l’Europe n’est pas une institution de l’Union européenne mais une organisation interétatique qui a vu le jour en 1949 et vise à créer un espace démocratique et juridique commun de défense des droits de l’homme. Il compte actuellement 46 pays, après l’exclusion de la Russie le 16 mars 2022. C’est cette institution qui a adopté Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en 1950. Son respect est contrôlé par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), mise en place en 1959.