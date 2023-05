Appelée à diriger le gouvernement bulgare, la commissaire européenne Mariya Gabriel démissionne

Nommée lundi 15 mai par le président bulgare Rumen Radev pour prendre la tête du futur gouvernement de coalition, la commissaire chargée de la Recherche et de l’innovation a remis sa démission le même jour.

L’ancienne commissaire européenne Mariya Gabriel, le 3 mai 2023 - Crédits : Commission européenne

Responsable des questions numériques depuis 2017 sous la présidence de Jean-Claude Juncker, Mariya Gabriel avait débuté un nouveau mandat de commissaire en 2019. Au sein de l’équipe d’Ursula von der Leyen, elle s’occupait de la recherche, de l’innovation, de l’éducation, de la culture et de la jeunesse.

Membre du parti de centre-droit Gerb (affilié au Parti populaire européen), elle avait été invitée la semaine dernière par son leader Boyko Borissov à prendre les rênes du futur gouvernement bulgare. Arrivé en tête aux dernières élections d’avril 2023 avec un peu plus de 26 % des voix, l’ancien Premier ministre n’est pas parvenu jusqu’alors à former une coalition.

Mme Gabriel a désormais une semaine, jusqu’au 22 mai, pour le faire, dans un pays confronté à une importante crise politique (cinq scrutins législatifs s’y sont déroulés depuis deux ans). Dans le cas contraire, l’alliance des deux partis anti-corruption “Continuons le changement” et “Bulgarie démocratique” aura l’initiative de former une coalition.

La démission de la commissaire ayant été acceptée par Ursula von der Leyen, son portefeuille est redistribué entre la vice-présidente exécutive Margrethe Vestager (désormais chargée également de l’innovation et de la recherche) et le vice-président Margaritis Schinas (qui reprend l’éducation, la culture et la jeunesse).

La décision de nommer un nouveau commissaire bulgare appartient en premier lieu au gouvernement du pays. Celui-ci peut présenter une candidature, que le Conseil européen, puis le Parlement européen et enfin le Conseil de l’Union européenne devront alors tour à tour approuver.

Bien que les traités prévoient un nombre de commissaires égal aux deux tiers des Etats membres de l’Union européenne, le Conseil européen a décrété en 2009 que chaque Etat serait représenté à la Commission jusqu’à nouvel ordre (actuellement 27 commissaires, dont la présidente).