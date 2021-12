[Podcast] De 1950 à nos jours : l'histoire de l'Union européenne

Comment l’Union européenne est-elle née ? Et comment s’est-elle ensuite développée ? Dans cet épisode, (re)découvrez les étapes marquantes d’une riche et longue histoire : celle de la construction européenne.

Si les institutions européennes existent depuis la deuxième moitié du XXe siècle, les projets d’union sont bien plus anciens. Du Plaidoyer pour la paix d’Erasme aux “Etats-Unis d’Europe” défendus par Victor Hugo, des penseurs ont milité pour l’union, meilleur moyen d’en finir avec la guerre sur le Vieux Continent.

Après les deux guerres mondiales, ce projet se concrétise avec la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Ce jour-là, Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, appelle à mettre en commun les productions de charbon et d’acier des deux ennemis de toujours, la France et l’Allemagne. Avec une idée en tête : les liens économiques et commerciaux seront les meilleurs garants d’une paix durable. Un an plus tard, les deux pays, aux côtés de l’Italie, de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas créent la Communauté européenne du charbon et de l’acier, la CECA. En 1957, ces 6 pays vont encore plus loin en signant le traité de Rome, instituant la Communauté économique européenne, ancêtre l’Union européenne.

La communauté se structure rapidement. Sur le plan économique d’abord, avec le lancement de la politique agricole commune en 1962 ou encore la levée des droits de douane en 1968. Mais aussi politiquement, avec l’élection du Parlement européen au suffrage universel direct à partir de 1979.

Après le premier élargissement au Royaume-Uni, à l’Irlande et au Danemark dans les années 70, les années 80 sont marquées par toujours plus d’intégration, notamment avec l’Acte unique européen en 1986, mais aussi par l’accord de Schengen en 1985. Un texte qui préfigure l’abolition des contrôles aux frontières dans un grand nombre de pays européens réunis dans le fameux espace Schengen.

Avec le traité de Maastricht signé en 1992, la Communauté économique européenne prend enfin le nom d’Union européenne. Ce traité prévoit notamment l’adoption d’une monnaie unique : l’euro, qui arrive dans nos portemonnaies en 2002.

Après l’intégration, l’expansion. A partir des années 2000, l’Union européenne s’ouvre à l’Est, avec 13 nouveaux membres entre 2004 et 2013. L’UE compte alors 28 Etats membres.

Mais la construction européenne n’est pas un long fleuve tranquille : de nombreuses crises ont jalonné son histoire. Les dernières en date ? Le Brexit et la Covid-19. Le premier a abouti au départ du Royaume-Uni en 2020. Une première dans l’histoire de l’Europe et un choc pour les Européens, qu’ils ont réussi à surmonter en restant soudés. Dans le même temps, la Covid-19 a paralysé l’économie de l’Union, et a poussé les pays européens à contracter un emprunt collectif pour faire face à la crise. Là aussi une première. Si la devise officielle de l’Union européenne est “Unie dans la diversité”, elle pourrait donc aussi être “Ce qui ne me tue pas me rend plus fort”.

Retrouvez ce podcast sur Spotify, Apple podcasts, Deezer, Podcast addict et Ausha et abonnez vous !