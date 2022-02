[Podcast] Culture : les Européens unis dans la diversité

L’Union européenne est une mosaïque de cultures et de langues unie par une histoire commune. Une richesse que les institutions, en soutien des Etats membres, cherchent à mettre en valeur.

La diversité culturelle au sein de l’Union européenne est une des spécificités de l’Union. Elle est même symbolisée par sa devise: “Unis dans la diversité”

C’est le traité de Maastricht, signé il y a 30 ans en 1992, qui consacre le premier cette idée de singularité culturelle des Etats membres et la nécessité pour l’Europe de “contribuer à l’épanouissement des cultures nationales”. Par exemple, 24 langues sont reconnues officiellement au sein de l’UE et sont utilisées pour le travail dans les institutions européennes.

Mais, malgré ces différences linguistiques ou culturelles, les Européens partagent un héritage culturel commun : ancien et très riche, visible à travers le patrimoine historique. Une vitrine touristique exceptionnelle pour les 27 Etats membres : En 2019, l’UE a accueilli 539 millions de touristes, c’est l’équivalent de 37 % du total mondial.

Les politiques culturelles et artistiques sont menées au niveau national et les institutions européennes les complètent, notamment à travers le programme Europe créative. Avec des aides pour financer des projets, pour promouvoir la création, faciliter l’accès à la culture et pour diffuser la culture européenne dans le monde.

On peut donner l’exemple du label “Patrimoine européen” créé par la Commission européenne en 2007, à l’initiative de la France. Il met en valeur aujourd’hui 48 sites en Europe, dont 5 dans l’hexagone, comme l’Abbaye de Cluny, en Saône-et-Loire.

Autre réalisation culturelle à l’échelle de l’Union, emblématique celle-là : L’Eurovision. C’est probablement l’événement européen le plus suivi depuis 1956. En 2021, 183 millions de téléspectateurs ont assisté à la victoire du groupe de rock italien Maneskin.

Un peu moins connus mais tout aussi importants : les Capitales européennes de la culture. Tous les ans la Commission européenne décerne ce label à plusieurs villes de l’Union. Quatre villes françaises l’ont déjà obtenu depuis 1989 et une cinquième sera nommée en 2028. Parmi les candidates : Clermont-Ferrand, Nice ou encore Saint-Denis.

Il y a également les initiatives nationales qui se développent à travers l’Union européenne comme la fête de la musique. Créé en 1982 en France, le concept est repris trois ans plus tard à Athènes avant la signature, en 1997, de la Charte “Fête européenne de la musique”. C’est aussi le cas pour les journées européennes du patrimoine célébrées chaque année sur le continent dans plus de 50 pays grâce à une initiative conjointe de la Commission et du Conseil de l’Europe.

Mais surtout, l’UE joue un rôle de protection de la culture européenne. Un exemple récent et concret pour tous les citoyens de l’Union : la directive de 2019 sur les droits d’auteurs, qui garantit une meilleure protection des contenus culturels et une rémunération des artistes par les plateformes numériques.

Enfin, l’Union Européenne protège le secteur culturel en l’excluant des négociations des accords de libre-échange.

