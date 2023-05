[Podcast] 9 mai : qu’est ce que la Journée de l’Europe ?

Chaque année depuis 1986, le 9 mai est l’occasion de fêter l’Europe. Mais que commémore-t-on ? Et surtout, à quoi sert cette Journée de l’Europe ?

Quand on évoque les symboles européens, on pense naturellement au drapeau européen, à l’Ode à la joie ou encore à la devise “Unie dans la diversité”.

Mais il existe également une Journée de l’Europe, célébrée chaque année le 9 mai. Ce jour-là, institutions européennes, collectivités, associations, écoles ou encore citoyens organisent de nombreuses manifestations. Le but : fêter l’Europe.

Alors pourquoi célèbre-t-on cette journée le 9 mai ? Il faut remonter au 9 mai 1950. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman prononce un discours qui va entrer dans la postérité. Depuis le salon de l’Horloge du Quai d’Orsay, il formule une proposition très concrète : “Le gouvernement français propose de placer l’ensemble de la production franco-allemande de charbon et d’acier sous une Haute Autorité commune”.

Un an après cette déclaration, la CECA, la communauté européenne du charbon et de l’acier, voit le jour. Réunissant 6 pays d’Europe de l’Ouest, cette organisation supranationale ouvre la voie à la construction européenne. En 1985, les chefs d’Etat et de gouvernement font ainsi du 9 mai la Journée de l’Europe. Elle sera célébrée pour la première fois l’année suivante, en 1986.

Depuis, le 9 mai est donc l’occasion de fêter l’Europe. Durant ces festivités, on évoque l’Union européenne, ses réalisations, ses valeurs et les principes qui garantissent la paix depuis plus de 70 ans. Pour la Commission européenne, cette journée offre “aux citoyens la possibilité de découvrir l’Union européenne et de se familiariser avec elle”.

Cette date symbolique est aussi parfois synonyme d’annonces importantes. Dernier exemple en date, le 9 mai 2021, l’Union européenne lançait la Conférence sur l’avenir de l’Europe, un exercice de consultation des citoyens européens. Un an plus tard, le 9 mai 2022, il était conclu à Strasbourg par des engagements des dirigeants européens, notamment Ursula von der Leyen, présidente de la Commission.

La Journée de l’Europe est partagée par les 27 Etats membres de l’Union européenne, mais reste un jour travaillé. A une seule exception : le Luxembourg qui, en 2019, a fait du 9 mai un jour férié légal.

Retrouvez tous les épisodes de ce podcast dans notre sommaire ainsi que sur Spotify, Apple podcasts, Deezer, Podcast addict et Ausha et abonnez-vous !