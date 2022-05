Mai 2022 : où fêter le mois de l'Europe ?

A l’occasion de la Journée de l’Europe, de nombreux événements sont organisés partout en France et en Europe ! Toute l’Europe a sélectionné pour vous une série de festivités prévues en France.

Voici un aperçu des manifestations organisées à l’occasion de la Journée et du mois de l’Europe.

Le mois de l’Europe

Tout au long du mois de mai retrouvez de nombreux événements pour célébrer l’Europe !

Le Joli mois de l’Europe

Pour le Joli mois de l’Europe, plusieurs animations sont organisées partout en France pour célébrer l’Europe. Découvrez celles organisées par votre région.

Vous souhaitez organiser une action ou une manifestation ? Inscrivez-la dans l’agenda !

“Toute l’Europe en résidence” du 7 mai au 22 mai au Théâtre de l’Atelier, à Paris

A l’occasion de la représentation de la pièce “Nous, l’Europe, Banquet des Peuples”, la rédaction de Toute l’Europe déménage au Théâtre de l’Atelier dans le 18e arrondissement de Paris. Pendant 15 jours, découvrez les coulisses de notre travail sur nos réseaux sociaux ! Au programme : trois dialogues citoyens, les cafés de l’Europe et les représentation de la pièce “Nous, l’Europe, Banquet des peuples”.

“Nous, l’Europe, Banquet des peuples” est une pièce de théâtre musicale née d’une collaboration entre l’écriture de Laurent Gaudé (Prix Goncourt 2004) et la mise en scène de Roland Auzet. Créée à l’occasion du Festival d’Avignon en 2019, la tournée est organisée ce mois-ci dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne (PFUE), sous le patronage de la Commission Européenne. Vaste fresque historique et politique, ce banquet festif réunit douze acteurs, chanteurs et performeurs venus de toute l’Europe.

Réservez votre place du 7 au 29 mai et trouvez plus d’informations sur la page Facebook de l’événement.

La Fête de l’Europe

Toute l’Europe est partenaire de nombreux événements organisés à Paris pour la Fête de l’Europe. Retrouvez-les et consultez également les animations prévues dans votre région.

Le 6 mai à l’Académie du Climat, à Paris

La Fête de l’Europe commence dès le vendredi 6 mai de 19h à 20h30 à l’Académie du Climat. Christophe Préault, Administrateur et Directeur de la rédaction de Toute l’Europe anime une conférence sur l’indépendance énergétique de l’Europe en présence de Michel Derdevet, Président de la Maison de l’Europe de Paris et Carole Labbe, attachée économique à la Représentation en France de la Commission européenne.

Le 7 mai sur le parvis de l’Hôtel de ville de Paris

Découvrez les associations et les institutions européennes ! A partir de 10h, le village européen proposera tout au long de la journée des animations et informations, pour tous les âges. Plus de 35 organisations à vocation européenne engagées dans des secteurs d’activités aussi variés que la mobilité, la citoyenneté et la culture seront présentes. Rencontrez l’équipe de Toute l’Europe sur le parvis !

Participez aux débats organisés tout au long de la journée !

- À 11h, le Dialogue sur les droits fondamentaux fera l’objet d’un échange avec le public, en présence de Michael O’Flaherty, directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Gwendoline Delbos-Corfield, députée européenne, rapporteure sur l’état de droit au Parlement européen (Verts/ALE, FR), Bénédicte Charrier, représentante du CNAJEP et Directrice du Plaidoyer à Coexister France, ainsi que Jérôme Quéré, Délégué général du Mouvement Européen-France.

Animation par Elsa Grangier, directrice générale d’Ashoka France

- À 14h, la réponse de l’Europe face à la guerre en Ukraine sera débattue avec Raphaël Glucksmann, (S&D, FR), député européen, président de la commission spéciale sur l’ingérence étrangère du Parlement européen, et Isabel Wiseler-Lima (PPE, LU) députée européenne et membre de la commission des affaires étrangères. D’autres invités prestigieux, notamment des maires de grandes métropoles européennes, prendront part à cet échange.

Animation par Caroline de Camaret, rédactrice en chef Europe à France 24

- À 16h45, l’Europe des citoyens sera au cœur du débat “La Conférence sur l’avenir de l’Europe : et maintenant ?” en présence de Guy Verhofstadt, Coprésident de la Conférence (Renew Europe, BE), Apostolos Tzitzikostas, président du Comité européen des régions, Christa Schweng, présidente du Comité économique et social européen, et de jeunes ayant participé au projet #SpeakUpfortheFutureofEurope.

Animation par Caroline de Camaret, rédactrice en chef Europe à France 24

Les événements culturels de la Fête de l’Europe !

- De 11h à 19h, participez à une animation Graffiti.

- À 13h30, le Parlement européen proposera une projection-débat autour du film Great Freedom, en compétition pour le Prix LUX 2022 du Parlement européen, à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris (entrée uniquement sur inscription ici ).

- À 19h, ne manquez pas le concert de WizTheMC, PAPOOZ et PONGO pour terminer en musique cette journée de l’Europe.

Retrouvez la page Facebook de la Fête de l’Europe 2022

Le 9 mai, la Journée de l’Europe

Le Music Europe Day

Pour la troisième année consécutive, la Commission européenne vous donne rendez-vous pour un concert en ligne exceptionnel à l’occasion de la Fête de l’Europe ! 15 jeunes artistes venus des quatre coins du continent se produiront lors du désormais traditionnel Music Europe Day, dont l’objectif est de donner vie à la devise de l’Union européenne : “Unis dans la diversité”.

Ce concert numérique sera à suivre en direct à partir de 19h sur les comptes Facebook et Twitter de Toute l’Europe. Retrouvez plus d’informations sur la page Facebook de l’événement.

Le Music Europe Day est organisé en partenariat avec le Parlement européen en France, et porté par Europavox.

“Mon Europe verte” à l’Académie du Climat à Paris

Ateliers de sensibilisation, remise des prix du Concours BD, rencontres et échanges entre jeunes et professionnels… Le CIDJ en partenariat avec le réseau Info Jeunes, vous proposent de se retrouver toutes et tous à l’Académie du Climat et en ligne pour la Fête de l’Europe, le 9 mai 2022.

Au programme :

La remise des prix du concours BD Je dessine #MonEuropeVerte

Des ateliers en ligne (Préparer sa mobilité verte à l’étranger, s’engager pour une Europe verte)

Un escape game sur les fake news

Un live Twitch #MonEuropeVerte

Et plein d’autres animations…

Pour en savoir plus et s’inscrire