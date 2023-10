Voisinage, aide humanitaire, Erasmus+… le Parlement européen veut augmenter le budget de l’UE pour 2024

Les députés européens ont adopté mercredi 18 octobre leur position sur le budget de l’Union pour 2024. Pour répondre aux crises et poursuivre les investissements, ils appellent également à une augmentation du cadre financier pluriannuel, le budget à long-terme de l’UE (2021-2027).

La présidente du Parlement européen Roberta Metsola, entourée des deux rapporteurs Siegfried Mureșan (PPE) et Nils Ušakovs (S&D), a listé les priorités pour lesquelles le Parlement européen demande de nouvelles ressources - Crédits : Alain Rolland / Parlement européen

Le nouveau contexte géopolitique et économique, ces derniers mois, “allié à l’aggravation de la crise du climat et de la biodiversité […] a fait naître de nouveaux besoins quant aux politiques à mener”. Dans leur rapport adopté mercredi 18 octobre en session plénière à Strasbourg, les eurodéputés font le constat que le budget de l’Union européenne pour 2024 ne permet pas de répondre aux problématiques du moment, accrues par les conséquences de la guerre en Ukraine. En juin dernier, la Commission européenne a proposé un budget de 189,3 milliards d’euros.

Répondre aux crises

“Le budget atteint ses limites, il est de notre devoir de le faire évoluer pour répondre aux crises et relever les défis avec responsabilité”, a déclaré Roberta Metsola à l’issue du vote. “Tout en continuant à investir dans la recherche, dans les étudiants, dans l’action climatique et dans les infrastructures de transport”, a ajouté la présidente du Parlement européen.

Les députés veulent ainsi soutenir des programmes européens clés dans tous ces domaines. “Ces mesures contribueront à la reprise après la pandémie, renforceront la transition verte et soutiendront les jeunes en renforçant Erasmus+, afin de tenir compte de la hausse de l’inflation et du coût de la vie et de rendre le programme accessible à tous”, précise l’institution qui veut améliorer l’autonomie stratégique de l’UE, mais aussi soutenir l’aide humanitaire, la migration et l’aide extérieure.

Dans son rapport, adopté assez largement (424 voix pour, 101 voix contre et 102 abstentions), le Parlement européen revient sur les coupes opérées par les Etats membres dans leur proposition, en demandant le rétablissement des financements essentiels supprimés. Ce vote en plénière ouvre une période de “conciliation” avec le Conseil de l’UE pour tenter de parvenir à un accord d’ici la fin de l’année, sur cette révision budgétaire 2024.

Réviser le budget à long terme de l’UE

Ces demandes du Parlement européen, pour le budget 2024, sont alignées sur sa position concernant la révision du cadre financier pluriannuel (CFP). Ce budget à long terme fixe pour une période de 7 ans (2021-2027) les montants maximums que l’UE pourra dépenser chaque année pour financer ses grandes politiques. Ce dernier prévoit une révision à mi-parcours, soit 2024 pour la période actuelle.

Dans leur position adoptée le 20 septembre dernier, les parlementaires européens veulent injecter 75,8 milliards d’euros supplémentaires au CFP sur la période 2024-2027 (contre 65 milliards pour la proposition de la Commission européenne). Lors de l’adoption de leur position sur le sujet, les députés soulignaient “qu’il [était] essentiel d’adopter rapidement le règlement modifié, étant donné que le CFP révisé devrait être opérationnel d’ici le 1er janvier 2024 afin d’offrir un cadre pour le budget annuel de cette année”. Un mois plus tard, le Conseil de l’UE ne s’est pas encore prononcé. Le sujet devrait s’inviter, entre autres dossiers, à l’agenda du prochain Conseil européen à Bruxelles (26-27 octobre).