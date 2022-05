[Vidéo] Suivez en direct l'événement de clôture de la Conférence sur l'avenir de l'Europe au Parlement européen le 9 mai

Après un an de consultation des citoyens de l’Union européenne, la Conférence sur l’avenir de l’Europe, vaste exercice démocratique mené dans les 27 Etats membres, prend fin ce lundi 9 mai. Une cérémonie de clôture, qui est l’occasion de présenter les propositions formulées, se tient aujourd’hui au Parlement européen à Strasbourg.

Les propositions issues du travail des citoyens européens pourraient aboutir à une réforme des traités de l’UE - Crédits : Parlement européen

325 propositions réparties en 9 thèmes, fruits du travail de 800 citoyens tirés au sort à travers toute l’Europe et d’environ 40 000 contribution déposées sur une plateforme numérique citoyenne. Initiée le 9 mai 2021, la Conférence sur l’avenir de l’Europe prend fin et aboutit à nombre de pistes pour penser l’Union européenne de demain.

Les citoyens européens ont proposé, entre autres, de mieux orienter les subventions vers l’agriculture biologique, de pouvoir voter aux élections européennes dès l’âge de 16 ans, de tenir périodiquement des assemblées de citoyens, mais aussi de mettre fin à la règle de l’unanimité au Conseil de l’UE, d’accorder au Parlement européen le droit d’initiative des lois européennes et d’autres mesures qui nécessiteraient une modification des traités européens. Des demandes que sont prêts à soutenir les députés européens puisqu’ils ont voté, mercredi 4 mai, une résolution en faveur d’une révision des traités, tout en reconnaissant l’ensemble des mesures mises en avant par la Conférence.

La cérémonie de clôture de cet exercice démocratique inédit se tiendra lundi 9 mai à partir de midi jusqu’à 14 heures. Les trois co-présidents du conseil exécutif de la Conférence - l’eurodéputé belge Guy Verhofstadt pour le Parlement européen, le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Clément Beaune pour le Conseil et la commissaire européenne à la Démocratie et à la Démographie Dubravka Šuica pour la Commission - en présenteront le rapport final. Des citoyens issus des panels européens et nationaux, de même que les co-présidents de la Conférence, prendront ensuite la parole. Enfin, les présidents français Emmanuel Macron, du Parlement européen Roberta Metsola et de la Commission européenne Ursula von der Leyen prononceront chacun un discours.

L’interprétation est disponible en français, anglais et allemand.