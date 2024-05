[Quiz] Connaissez-vous… les drapeaux des pays de l’Union européenne ?

Bleu ou blanc, rayures ou damier… Chaque Etat membre de l’Union a son propre drapeau. Saurez-vous retrouver les étendards des 27 pays ? Testez vos connaissances avec notre quiz.

Si l’Union européenne a son propre drapeau, composée de douze étoiles dorées sur fond bleu, chaque Etat membre conserve le sien. Avec des couleurs et des motifs symboles de l’histoire et de l’identité du pays.

Saurez-vous associer à chaque drapeau son pays ? Testez vos connaissances avec notre quiz ci-dessous. Si vous souhaitez réviser et en apprendre plus sur l’origine et la signification des drapeaux, découvrez notre article : Les drapeaux des pays européens.

Nous avons décomposé notre quiz en 3 niveaux : facile, moyen et difficile. A vous de jouer.

Quiz Les drapeaux de l'Union européenne (niveau facile)

Quiz Les drapeaux de l'Union européenne (niveau moyen)

Quiz Les drapeaux de l'Union européenne (niveau difficile)

Le drapeau européen représente quant à lui douze étoiles dorées sur un fond bleu. Celui-ci est né 1955, lorsque le Conseil de l’Europe, qui défend les droits de l’homme et promeut la culture européenne, en fait son emblème. Cette institution ne fait pas partie de l’Union européenne, mais son étendard est par la suite adopté par l’UE.