Qu’est-ce que le mécanisme de protection civile de l’Union européenne ?

Récemment déployé en Ukraine et en Turquie, le mécanisme européen de protection civile permet de proposer une réaction humanitaire en cas d’urgence.

L’Ukraine a fait son entrée dans le mécanisme en avril 2023 (image : arrivée de l’aide grecque à l’Ukraine via la Moldavie, dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’UE) - Crédits : Commission européenne

Pourquoi le mécanisme de protection civile de l’UE a-t-il été créé ?

Le mécanisme de protection civile de l’Union européenne (MEPC) est un dispositif créé en 2001. Les 27 Etats de l’UE et 9 pays tiers y participent, à savoir l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’Islande, le Monténégro, la Norvège, la Serbie, la Macédoine du Nord, la Turquie, et désormais l’Ukraine depuis le 20 avril 2023. Chaque Etat contribue au financement du Centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) qui gère le fonctionnement du mécanisme de protection civile, et envoie sur place équipements et personnel.

Inondations, épidémie, feux de forêt… Ce dispositif aide un Etat lorsque celui-ci ne dispose pas des moyens suffisants pour réagir face à une situation d’urgence. Il vise à protéger les citoyens européens en cas de catastrophe mais aussi à “étendre la solidarité de l’UE au-delà de ses frontières”, précise la Représentation permanente de la France auprès de l’UE. Le mécanisme peut en effet être activé à la demande de n’importe quel Etat, organisation internationale ou agence de l’ONU.

A quelles occasions a-t-il été déployé ?

Récemment, “en réponse à la guerre en Ukraine, l’UE a mis en œuvre sa plus importante opération d’urgence depuis la création du mécanisme”, en acheminant des millions d’articles d’urgence vers l’Ukraine et sa région, explique la Commission européenne. C’est ainsi “plus de 88 000 tonnes d’équipements vitaux, de denrées alimentaires et de médicaments” qui ont été envoyées au pays via le mécanisme, mais aussi plus de 1 000 générateurs électriques.

Le mécanisme de protection civile de l’UE a aussi régulièrement été évoqué par les médias lors de la pandémie de Covid-19, durant laquelle il a été déclenché à plusieurs reprises dans le cadre du dispositif de gestion de crise de l’UE. Avant la pandémie de Covid-19, le mécanisme européen de protection civile avait déjà été utilisé pour gérer une autre crise sanitaire, l’épidémie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014, à la demande de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le mécanisme a permis de fournir une aide alimentaire, du matériel médical, des laboratoires, des hôpitaux de campagne ainsi qu’un appui logistique sur place.

Outre les situations d’urgence sanitaire, le MEPC a pu venir en aide à d’autres pays tiers lors de catastrophes humanitaires. Après les explosions qui ont touché Beyrouth le 4 août 2020, il a été activé à la demande des autorités libanaises. Plusieurs pays de l’UE ont ainsi participé ainsi à cette opération, dont la France, l’Allemagne et la Pologne.

Plus récemment, le mécanisme a été activé en réaction aux séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie le 6 février dernier. Après l’appel à l’aide d’Ankara, plus de 1 180 secouristes ont été mobilisés sur le sol turc dès le lendemain. En tout, 21 Etats membres de l’UE ainsi que l’Albanie et le Monténégro ont participé à l’opération. Par l’intermédiaire du MEPC, 10 pays européens ont également pu envoyer en Syrie “des milliers de tentes, de couvertures, de sacs de couchage, de matelas, de lits, de groupes électrogènes, de dispositifs de chauffage, de médicaments, de produits alimentaires, de vêtements d’hiver, de masques, ainsi que d’autres fournitures d’urgence”, détaillait la Commission le 14 février.

Enfin, depuis plusieurs années, le mécanisme est souvent activé pour lutter contre les feux de forêt en Europe, comme dans le reste du monde. Au cours de l’été 2022, la flotte aérienne de lutte contre les incendies est notamment intervenue pour aider la France à maîtriser les incendies en Gironde. Le Chili et le Canada ont aussi bénéficié de l’aide européenne en 2023. Face à la multiplication de ces phénomènes extrêmes, liés au changement climatique, le commissaire européen à la Gestion des crises Janez Lenarčič a annoncé le 30 mai 2023 que les capacités de la flotte européenne seraient doublées, afin de préparer la saison des incendies.

Comment fonctionne le mécanisme européen de protection civile ?

Lorsqu’un Etat mobilise le mécanisme de protection civile, la Commission européenne envoie une note aux pays participants afin de savoir s’il leur est possible de venir en aide à l’Etat en difficulté.

Les Etats participants annoncent ensuite les moyens qu’ils sont en mesure d’apporter à l’Etat demandeur en utilisant le Système de communication et d’information d’urgence (CECIS). Le Centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC), qui constitue le cœur du mécanisme de protection civile, se charge ensuite d’inventorier les moyens disponibles et de coordonner l’acheminement de l’aide mise à disposition.

Un graphique détaillant le fonctionnement du mécanisme européen de protection civile étape par étape a été publié par la Commission européenne et repris ci-dessous :

Le fonctionnement du mécanisme de protection civile de l’UE - Source : Commission européenne

C’est en effet la Commission européenne qui pilote le mécanisme, intégré à la direction générale “Protection civile et opérations d’aide humanitaire européennes” (surnommée ECHO), sous l’autorité du commissaire européen à la Gestion des crises, Janez Lenarčič.

Le Centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC)

Le Centre de coordination de la réaction d’urgence est au cœur du fonctionnement du mécanisme de protection civile. C’est lui qui centralise et coordonne les différentes aides envoyées par les pays et qui doit assurer le déploiement rapide de ce soutien d’urgence sur les lieux touchés par la catastrophe. Opérationnel 24/7, le centre opère une veille continue en étant en lien direct et permanent avec les bureaux de terrain de la direction générale ECHO. Cela lui permet ainsi d’améliorer sa réactivité face aux situations d’urgence qui sont portées à sa connaissance et d’en informer au plus vite les Etats membres.

Le Système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS)

Cette application d’alerte et de notification fait le lien entre le Centre de coordination et les Etats participant au mécanisme en temps réel. Cette plateforme permet de tenir un journal en ligne où le Centre de coordination peut détailler les besoins des pays requérants et où les Etats aidants peuvent préciser les moyens qu’ils comptent mettre à disposition.

De quels moyens dispose le mécanisme européen de protection civile ?

Sur le plan financier, le mécanisme de protection civile de l’UE reçoit, en plus des contributions des Etats participants, une enveloppe financière issue du budget pluriannuel de l’UE. Il était de 368,4 millions d’euros pour la période 2014-2020. Cela permet de financer les activités de préparation avant une crise ainsi que les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du programme (matériel et réseau informatique, études, réunions d’experts…).

D’un point de vue opérationnel, le mécanisme européen de protection civile a été renforcé par plusieurs instruments complémentaires tels que la réserve européenne de protection civile, la réserve de capacités RescEU et le service satellitaire Copernicus.

Réserve européenne de protection civile

La réserve européenne de protection civile a été créée en 2013 afin d’améliorer la vitesse de réaction et de déploiement du mécanisme de protection civile. Elle propose des équipes de secours, du personnel médical, ainsi que des réserves de matériel. Il s’agit en somme de réserves “pré-engagées”, mises à disposition par les Etats membres volontaires (actuellement 24 sur les 36 participants au mécanisme de protection civile).

RescEU

RescEU, est une réserve de matériel supplémentaire mise sur pied en 2019 et qui vient compléter les capacités du mécanisme de protection civile de l’UE pour les missions telles que la lutte contre les incendies, l’assistance médicale ou la recherche. Elle peut mettre à disposition des Etats qui en font la demande des avions bombardier d’eau contre les incendies de forêt, des hôpitaux de campagne, du matériel de sauvetage et des équipes médicales d’urgence.

Concrètement, la réserve se situe sur le territoire d’un ou plusieurs Etats membres d’hébergement. Ceux-ci sont alors responsables de l’acquisition du matériel, financé à 90 % par la Commission européenne. La part du budget financée par l’UE pour la réserve était initialement prévue à 50 millions d’euros. Mais le plan de relance de la Commission européenne validé par les chefs d’Etat et de gouvernement en juillet 2020 a décidé de lui accorder 1,9 milliard d’euros sur la période 2020-2023.

Copernicus

Copernicus est le dernier volet de soutien au mécanisme de protection civile de l’UE. Il s’agit d’un service de cartographie par satellite qui permet de localiser les zones touchées par des catastrophes, leur nature et leur étendue, afin de planifier des opérations et des secours adaptés.