[Podcast] Guerre en Ukraine : quel impact sur la défense européenne ?

Tournant géopolitique majeur, la guerre en Ukraine a poussé les Etats membres de l’Union européenne à revoir leurs priorités communes en matière de défense. S’il n’existe pas d’armée européenne, les Vingt-Sept agissent davantage collectivement.

“J’ai pris la décision d’une opération militaire spéciale”. Nous sommes le 24 février 2022 au matin. Le président russe Vladimir Poutine annonce sans la nommer une guerre d’une ampleur inédite en Europe depuis 1945 : l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Bonjour, je m’appelle Boran Tobelem et aujourd’hui, je vous explique comment cet événement a marqué la défense européenne.

Avant cela, petit rappel sur la manière dont fonctionne la défense européenne. Dans l’Union européenne, les questions de défense relèvent en premier lieu de la compétence de chaque Etat membre. Il y a 27 armées nationales mais pas d’armée européenne. Ce qui est loin de signifier que rien n’est fait en commun. Les Vingt-Sept disposent d’une politique de sécurité et de défense commune. Une politique progressivement renforcée.

A la tête de la défense européenne se trouve le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, l’Espagnol Josep Borrell. Il est de manière plus générale chef de la diplomatie européenne.

L’Union européenne dispose notamment d’un Etat-major militaire. Il planifie les opérations miliaires européennes qui sont menés par les soldats des Etats membres. Ces missions servent surtout à la formation militaire et sont principalement déployées en Afrique. Depuis la fin 2022, des soldats ukrainiens sont aussi formés.

Parmi d’autres initiatives européennes, un Fonds de défense est lancé en 2021. Le but est de stimuler des projets industriels transnationaux en matière de défense. En 2021 aussi, les Vingt-Sept se dotent de la Facilité européenne pour la paix. Un instrument pour financer les actions extérieures de l’Union européenne à dimension militaire. Avec la Facilité européenne pour la paix, les Etats membres se donnent juridiquement la possibilité de livrer des armes létales à un pays en guerre. Une possibilité utilisée plus vite que prévu.

Le 27 février 2022, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen prend la parole face aux caméras : “Pour la première fois, l’Union européenne financera l’achat et la livraison d’armes et d’autres équipements à un pays attaqué”. Ce pays, c’est l’Ukraine. Et depuis le début de l’invasion russe, près de 4 milliards d’euros sont mobilisés au niveau européen pour envoyer des armes à l’Ukraine. En mars 2023, les Etats membres prennent aussi la décision d’envoyer un million d’obus à l’Ukraine. Des munitions qui seront pour partie achetées ensemble.

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les Vingt-Sept renforcent fortement leurs budgets nationaux de défense. Aujourd’hui, ils comptent beaucoup sur l’Otan pour assurer leur protection. L’organisation militaire comprend les Etats-Unis dans ses rangs mais aussi 22 pays parmi les Vingt-Sept.

Dernier venu : la Finlande, qui a rompu avec sa doctrine de non-alignement militaire en raison de la menace russe à ses frontières. La force de l’Otan réside notamment dans l’article 5 de son traité fondateur, qui implique que si un pays de l’organisation est attaqué, les autres membres lui portent assistance. L’Union européenne est également dotée d’une clause de défense mutuelle, à l’article 42 du traité sur l’Union européenne. Aura-t-elle un jour sa propre armée ?