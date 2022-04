[Podcast] Construction européenne : les traités qui ont façonné l'UE

Alors que le nouveau quinquennat d’Emmanuel Macron est une fois de plus placé sous le signe de l’Europe, Toute l’Europe vous propose une petite piqûre de rappel sur les traités qui régissent l’Union.

Pour fonctionner, l’Union européenne a besoin de règles qui décrivent à la fois le rôle et l’organisation des institutions européennes, les objectifs de l’UE ou encore la mise en œuvre de chaque politique. Ces règles ont évolué avec le temps, l’élargissement et l’approfondissement de la construction européenne.

Le premier texte fondateur est le traité de Paris, signé en 1951. Il crée la Communauté européenne du charbon et de l’acier, ou CECA, permettant d’intensifier la production et les échanges entre les 6 pays signataires : la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Six ans plus tard, le Traité, ou plutôt les Traités, de Rome établissent la Communauté économique européenne ainsi que la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom). Le champ de coopération supranationale est élargi et une ébauche de rapprochement des politiques économiques est instituée. C’est aussi à cette occasion que nait véritablement le triangle institutionnel de l’UE : Commission européenne/ Parlement européen / Conseil de l’Union européenne.

Par la suite, l’Acte unique européen de 1986 renforce le rôle des institutions européennes, ainsi que le marché intérieur, pour le transformer en marché unique. Et en 1992, l’Union européenne prend son nom actuel avec le traité de Maastricht, et adopte une union monétaire avec la décision de créer l’euro. L’UE devient également plus politique avec la création d’un nouveau domaine de coopération : la Politique étrangère et de sécurité commune.

Enfin, dernier grand texte emblématique : le traité de Lisbonne, ou traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, signé en 2007 et entré en vigueur en 2009. Il adapte les règles des anciens traités afin d’améliorer la coordination entre les Vingt-Sept, e, rénovant notamment les institutions.

Ces institutions sont désormais au nombre de sept : parmi elles, le Conseil européen constitué des chefs d’Etat et de gouvernement, la Commission européenne qui est l’organe exécutif de l’UE, le Parlement européen dont les 705 députés sont élus au suffrage universel, le Conseil de l’UE composé des ministres des Etats membres pour chaque domaine. Ces quatre institutions participent au processus de décision et sont accompagnées dans leur travail par la Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne et la Cour des comptes de l’UE.