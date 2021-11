[Podcast] Budget européen : comment ça marche ?

Cette semaine dans notre série “l’Europe en 3 minutes”, nous allons parler argent, finances et gros sous puisque nous nous intéressons au budget de l’Union européenne. Avec trois questions simples : à quoi sert-il, d’où vient-il, et qui décide de son montant ?

Pour commencer, les principales dépenses vont à la politique agricole commune et la politique régionale, qui pèsent 70 % du budget à elles deux. Viennent ensuite la recherche, les coûts administratifs et l’action extérieure, qui représentent tous entre 6 et 7 % du budget. Rappelons au passage que le budget de l’Union européenne, ce n’est pas l’addition des budgets des 27 Etats membres. Loin de là même. Pour avoir un ordre d’idée, le budget de l’Union prévu pour 2020 s’élevait à 153 milliards d’euros, soit 100 milliards de moins que le budget de la France. La force de frappe financière de l’Union est donc limitée.

Limitée, mais aussi dépendante. Les Etats membres versent en effet ce qu’on appelle des contributions directes qui représentent les trois quarts du budget total de l’Union. Ces contributions sont proportionnelles à la richesse de chaque pays. Très logiquement, l’Allemagne est donc le premier mécène, et la France le deuxième.

Mais la dépendance se fait sentir ailleurs puisqu’une autre ressource, qui représente quand même 10 % du budget européen, c’est la TVA, dont les Etats reversent une partie à l’Union. Les seules ressources qui alimentent directement les caisses européennes sont donc les droits de douane et les amendes (qui pèsent à eux deux environ 15 % du budget). Or cette dépendance rend les compromis difficiles à trouver lors des négociations à 27 sur le budget européen, puisque chaque Etat veut que ce budget corresponde au mieux à ses intérêts nationaux.

Ces négociations commencent toujours par une proposition de la Commission, débattue ensuite entre les Etats membres et le Parlement européen. C’est en ce sens que les gouvernements nationaux peuvent retarder voire bloquer l’adoption du budget puisqu’ils bénéficient d’un droit de veto.

Pour lutter contre ces blocages, la Commission européenne, elle, veut assurer à l’Union des revenus plus indépendants des Etats membres. Indirectement, la crise du Covid-19 a permis d’accélérer cette dynamique. Les Vingt-Sept se sont en effet accordés pour initier un plan de relance global financé par un emprunt au niveau européen. Or pour rembourser cet emprunt, l’Union européenne est en train de se créer de nouveaux revenus.

Parmi ces nouvelles ressources propres indépendantes des Etats, citons des mécanismes visant à faire payer les émetteurs de CO2 au sein du marché unique et hors de l’Union européenne, mais aussi des taxes sur les transactions financières ou encore sur les géants du numérique. Des chantiers encore embryonnaires, qui devraient être mis en place d’ici à 2030.

