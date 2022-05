Les Danois votent le 1er juin pour rejoindre ou non la politique européenne de défense

En 1992, le Danemark avait choisi de s’exclure de la politique de sécurité et de défense commune. Annoncé quelques jours après l’invasion russe de l’Ukraine, le référendum du 1er juin demande aux électeurs de choisir s’ils veulent revenir sur cette dérogation.

Les Danois sont appelés aux urnes mercredi 1er juin pour décider de leur possible participation à la politique de sécurité et de défense commune de l’Union européenne (PSDC) - Crédits : pejft / iStock

Après la demande d’adhésion à l’Otan de la Finlande et de la Suède, c’est un autre pays nordique qui opère un virage dans sa stratégie de défense. Ce mercredi, les Danois sont appelés aux urnes pour décider de leur possible participation à la politique de sécurité et de défense commune de l’Union européenne (PSDC).

Le pays s’en tient écarté depuis 1992 grâce à une clause d’exemption qu’il avait négociée à l’époque. Une condition qu’il jugeait nécessaire pour faire adopter le traité de Maastricht à ses citoyens. A ce jour, le Danemark est le seul pays de l’UE à ne pas participer à la PSDC.

Copenhague fait également cavalier seul en s’excluant de l’euro et des politiques concernant la citoyenneté européenne, la justice et les affaires intérieures.

L’annonce d’un tel référendum est intervenue le 6 mars dernier, soit dix jours après le début de la guerre en Ukraine. Un conflit qui a aussi poussé les dirigeants danois à rehausser les dépenses militaires du pays à 2 % du PIB d’ici 2033.

Il s’agit du troisième référendum concernant des exemptions de l’histoire récente du pays. En 2000 (sur l’euro) et en 2015 (sur la justice), le non l’avait chaque fois emporté.