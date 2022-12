Le Topo #19 - Transparence | Schengen | Zone euro

Valentin Ledroit, Vincent Lequeux et Boran Tobelem Créer un PDF Lien copié dans le presse-papier

Cette semaine dans le Topo, on revient sur la transparence au Parlement européen dans le cadre du Qatargate, et on accueille un nouveau pays dans l'espace Schengen mais aussi dans la zone euro. Sans oublier votre quiz !