Le Topo #15 - Candidat | Défense mutuelle | Droits fondamentaux

Pour ce dernier numéro avant notre “grille d’été”, on décrypte ce qu’apporte le statut de candidat à l’Union, on vous présente la clause de défense mutuelle, on revient sur le rôle de la Charte des droits fondamentaux et on vous éclaire sur les différentes compétences de l’UE. Le tout après un petit quiz bien entendu ! Bonne lecture, on se retrouve pour un prochain Topo en septembre !