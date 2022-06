[La personnalité] Maroš Šefčovič

Après Michel Barnier, le commissaire slovaque est en charge depuis 2020 des relations - compliquées - entre l’UE et le Royaume-Uni.

Crédits : Commission européenne (2022)

“Monsieur Brexit”. Lorsque l’on évoque le Brexit, c’est souvent le nom de Michel Barnier qui vient en tête. Mais si ce dernier a négocié les accords de sortie du Royaume-Uni, Maroš Šefčovič (prononcer “Maroch Chevtchovitch”) est quant à lui chargé d’une tâche non moins importante : faire appliquer leurs dispositions.

Interlocuteur clé. Vice-président de la Commission européenne, il veille au respect des accord conclus en octobre 2019 et en décembre 2020. Il est donc aujourd’hui l’un des principaux interlocuteurs européens des Britanniques.

Irlande du Nord. Son dossier le plus brûlant ? Sans conteste le protocole nord-irlandais, qui instaure des contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, afin d’éviter le rétablissement d’une frontière physique entre cette dernière et la République d’Irlande voisine, membre de l’UE.

Révision. Repoussant ces contrôles, Londres souhaite revoir le protocole. Une perspective inenvisageable pour Maroš Šefčovič.

Ancienneté. Ancien diplomate slovaque, Maroš Šefčovič a rejoint la Commission européenne en 2009 et ne l’a jamais quittée depuis. Vice-président de l’institution dès 2010, il est commissaire aux Relations interinstitutionnelles et à la Prospective dans l’équipe d’Ursula von der Leyen depuis 2019.

