L’Assemblée nationale adopte l’obligation d’afficher le drapeau européen au fronton des mairies de plus de 1 500 habitants

Dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 mai, les députés français ont voté une proposition de loi pour rendre obligatoire le pavoisement des drapeaux français et européens sur les mairies des grandes communes. L’occasion de rappeler l’origine d’un des symboles les plus connus de l’Union européenne.

Les mairies ont déjà la possibilité de faire flotter le drapeau européen (ici à Honfleur, en Normandie) - Crédits : Lya_Cattel / iStock

Bleu-blanc-rouge… et bleu-or. Avec 130 voix pour et 109 contre, l’Assemblée nationale a voté mercredi soir une proposition de loi pour rendre obligatoire le pavoisement aux couleurs de l’Union européenne sur les mairies, à gauche du drapeau national. Une pratique déjà répandue dans les faits. Le sujet avait volontairement été mis à l’ordre du jour le 9 mai, Journée de l’Europe qui commémore la déclaration Schuman de 1950.

Des amendements sont venus assouplir le texte proposé par la majorité présidentielle. Une exemption pour les communes de moins de 1 500 habitants a par exemple été introduite. Selon Le Monde, “ce sont exactement 78 % des mairies françaises qui ne sont pas concernées par la mesure”. La proposition doit encore être examinée par le Sénat pour être adoptée.

Les origines du drapeau européen

En 1955, le drapeau bleu et or a été créé pour une autre institution que l’Union européenne : le Conseil de l’Europe. Forte aujourd’hui de ses 46 Etats membres, dont les Vingt-Sept de l’UE, cette organisation internationale défend les libertés publiques et les droits de l’Homme. L’origine du drapeau est débattue mais sa conception finale est souvent attribuée à Arsène Heitz, peintre franco-allemand et fonctionnaire au Conseil de l’Europe.

C’est en 1983 que le Parlement européen choisit le drapeau comme emblème des Communautés européennes. En 1986, celles-ci s’agrandissent avec l’arrivée du Portugal et de l’Espagne, atteignant le nombre de douze Etats membres. Au 1er janvier de la même année, le drapeau devient finalement l’étendard supranational de l’ancêtre de l’UE, après un vote des chefs d’Etat et de gouvernement.

L’UE comporte d’autres symboles, comme “L’Ode à la Joie” composé par Ludwig van Beethoven, devenu l’hymne européen en 1972, ou sa devise “Unie dans la diversité”.