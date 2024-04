Katrīna Leitāne (CESE) : “La place des jeunes est au cœur des politiques de l’Union européenne”

A l’approche des élections européennes de juin, Katrīna Leitāne appelle à une meilleure inclusion des jeunes dans les processus décisionnels de l’Union européenne. Un sujet sur lequel le Comité économique et social européen (CESE) s’est particulièrement investi, rappelle-t-elle.

Membre du Comité économique et social européen depuis 2020, Katrīna Leitāne y siège en tant que représentante du Conseil de la jeunesse de Lettonie, structure rassemblant 42 organisations de jeunesse du pays - Crédits : Marek Marko / CESE

“Les jeunes sont les citoyens de demain”, dit-on souvent. Pourtant, il suffit de porter le regard vers les prochaines élections européennes pour constater que les jeunes sont déjà des citoyens actifs, qui s’emploient à tracer par eux-mêmes les contours du programme de l’action politique. Belgique, Allemagne, Autriche, Grèce et Malte : ces cinq Etats membres de l’Union européenne, comptabilisant un quart de sa population, ont étendu le droit de vote à tous les jeunes de plus de 16 ans.

Bon nombre de voix estiment que pareille initiative n’avait que trop tardé et que les autres pays devraient imiter la démarche. Les deux décennies qui viennent de s’écouler ont mis en évidence la vulnérabilité des jeunes face aux chocs d’envergure mondiale, qu’ils aient pris la forme des crises financières, de la pandémie de Covid-19 ou des soubresauts du marché de l’emploi, et c’est avant tout pour cette raison que la prise en compte de la jeunesse et son intégration dans le processus politique se sont accélérées depuis l’adoption du traité de Lisbonne.

Cette tendance a abouti à la proclamation de 2022 comme “Année européenne de la jeunesse”, avec quatre grands objectifs, à savoir mettre en évidence les possibilités que la transition écologique et celle du numérique offrent aux jeunes, promouvoir les politiques et les programmes qui leur donnent la priorité, les encourager à devenir des citoyens actifs et engagés dans leurs communautés et, enfin, intégrer dans les politiques de l’Union une dimension relative à la jeunesse.

L’engagement du CESE pour la jeunesse

L’Année européenne de la jeunesse a incité le Comité économique et social européen à réorienter ses travaux en faveur des jeunes, de leurs aspirations et de leurs besoins.

Au cours de cette année, j’ai rédigé un avis d’initiative pour le CESE sur le thème de “L’évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes”, dont l’un des points forts a été de prêter attention “au manque de représentation démocratique des jeunes et à la non-prise en compte de leur point de vue en dehors du domaine traditionnel de la politique de la jeunesse”. L’extension progressive des droits de vote aux jeunes de plus de 16 et 17 ans en 2024 peut être considérée comme une réponse directe aux travaux du Comité.

Le CESE a néanmoins estimé qu’il importait de prolonger son intérêt pour cette problématique au-delà des douze mois assignés à l’initiative et d’en pérenniser les avancées. En décembre 2022, il a adopté une résolution spécifiquement consacrée à cette thématique, en s’attachant à faire fructifier les gains tirés de l’Année européenne de la jeunesse, au moyen d’initiatives visant à faire droit à cette dimension et à donner des moyens d’action, ainsi que de mécanismes de participation, à l’adresse des jeunes et de leurs organisations, à tous les niveaux.

Mieux intégrer les jeunes dans le processus décisionnel de l’UE

L’année qui a suivi, le bureau du CESE a créé un “groupe sur les jeunes”, qui s’attache à ce que la voix des jeunes européens soit mieux intégrée, d’une manière structurée et significative, dans les travaux du Comité lui-même et, plus largement, dans le processus décisionnel de l’Union européenne. Une des démarches que nous utilisons pour y parvenir consiste à travailler avec des organisations de la société civile au niveau des Etats membres, et non plus seulement de l’Union.

Le Conseil économique, social et environnemental français (CESE) compte parmi les plus actifs de ces partenaires nationaux avec lesquels nous œuvrons de concert. La première action de coopération que j’ai menée avec lui remonte à 2022, quand il a publié un avis d’une haute portée, formulant 21 recommandations sur l’engagement des jeunes et leur participation à la démocratie, en particulier dans le contexte de leur engagement électoral. La création et le développement de ces synergies constituent un moyen important de rationaliser les approches communes et de rendre le travail quotidien du Comité plus pertinent dans toute l’Europe. A mesure que s’est intensifiée mon activité en faveur des jeunes, la force, la créativité et l’optimisme dont notre jeunesse fait preuve malgré tous les défis auxquels elle est confrontée n’ont cessé de m’impressionner.

Si l’on peut déplorer que les jeunes ne prennent guère part à la vie publique de notre société, il serait plus regrettable encore qu’ils n’y participent pas du tout. Du point de vue de l’éducation, de l’emploi et de la sécurité financière, les chemins qu’ils empruntent sont plus ardus que ceux de leurs parents, mais ils sont aussi le fer de lance des transitions numérique et écologique, lesquelles constituent deux domaines d’intervention essentiels dans lesquels leurs centres d’intérêt et leur expertise peuvent être utilisés de manière optimale.

Notre mission à nous, décideurs politiques, ne se résume pas à les écouter mais doit aussi consister à les amener, eux-mêmes et les opinions qu’ils défendent, à une position de pleine égalité et responsabilité. Les élections européennes constitueront donc la prochaine étape d’un programme pérenne grâce auquel la prise en compte de la dimension relative à la jeunesse augurera d’un avenir où notre projet européen commun se trouvera conforté.