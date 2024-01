Guerre en Ukraine : depuis le début du conflit, plus de 3 000 patients ukrainiens ont été transférés dans des hôpitaux européens

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine, l’Union européenne et ses Etats membres ont apporté leur soutien à Kiev, tant sur le plan militaire que financier. Un peu moins de deux ans après le début du conflit, les Vingt-Sept ont également accueilli plus de 3 000 patients ukrainiens, malades chroniques ou blessés.

“Les patients ont été transférés pour traitement dans des hôpitaux de 22 pays européens : Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie et Suède”, liste la Commission européenne. Des évacuations vers les hôpitaux européens organisées par avion depuis le centre Medevac de l’UE à Rzeszów en Pologne.

Ces opérations ont été coordonnées par le Mécanisme de protection civile de l’UE. Créé en 2001, ce dispositif permet d’aider un Etat lorsque celui-ci ne dispose pas des moyens suffisants pour réagir face à une situation d’urgence. Les 27 Etats de l’UE et 10 pays tiers (l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’Islande, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Moldavie, la Norvège, la Serbie la Turquie et l’Ukraine) y participent. Chacun contribue au financement du Centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) qui gère le fonctionnement du mécanisme de protection civile, et envoie sur place équipements et personnel.

Selon la Commission européenne, le mécanisme de protection civile de l’UE a été activé à 66 reprises en 2023. Il a notamment permis de mobiliser des avions et des pompiers pour lutter contre des incendies de l’été en Grèce, ou encore d’apporter une assistance humanitaire en Turquie et en Syrie après les tremblements de terre survenus en février dernier.

From Italy to Greece.

From Belgium to Armenia.

From Germany to Egypt.



The #EUCivilProtection Mechanism was activated 66 times in 2023.



When a disaster strikes, the EU stands ready to help to address emergencies across Europe and all over the world. pic.twitter.com/LiWesSySlf