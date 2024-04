Elections européennes 2024 : 60 % des citoyens de l’UE sont intéressés par le prochain scrutin

A quelques semaines de l’échéance électorale, le dernier Eurbaromètre publié mercredi 17 avril révèle un net regain d’attention pour les élections européennes par rapport au précédent scrutin en 2019. Un engouement qui s’explique notamment par le contexte géopolitique.

Intérêt pour les élections européennes en République tchèque, en France, dans l’Union européenne ainsi qu’aux Pays-Bas - Eurobaromètre avril 2024

L’intérêt des citoyens pour les prochaines élections européennes (6-9 juin) et pour l’UE de manière générale est à la hausse. C’est la conclusion du dernier Eurobaromètre paru mercredi 17 avril. Selon l’enquête, 60 % des Européens seraient ainsi intéressés par le scrutin. Un chiffre en nette hausse (+ 11 points) par rapport à la même période en 2019, date des précédentes élections européennes.

Une tendance observée dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne où l’engouement pour le scrutin augmente fortement : +24 points en Croatie, +22 points en République tchèque ou encore +20 points en Finlande. Tous, à l’exception de la France, où l’intérêt pour les élections européennes est stable par rapport à celui observé en 2019.

Vers une participation en hausse ?

Cet intérêt croissant pour les élections européennes se traduira-t-il par une hausse de la participation en juin prochain ? Ils sont en tout cas plus nombreux à déclarer qu’ils se rendront aux urnes à cette occasion. Toujours selon l’Eurobaromètre, 71 % des interrogés sont dans ce cas de figure. Là encore, c’est 10 points de plus qu’à la même période en 2019. Une vérité observée dans tous les Etats membres de l’Union européenne, à l’exception de la Bulgarie. Pour les services du Parlement européen, les électeurs bulgares sont peut-être lassés des scrutins à répétition organisés ces dernières années dans le pays.

L’institution appelle toutefois à relativiser les chiffres sur les intentions de votes et explique que la participation effective est toujours plus faible. En 2019, à la même époque, 61 % des interrogés avaient l’intention de participer aux élections européennes. Au niveau européen, seuls 50,66 % des électeurs s’étaient finalement rendus dans les bureaux de vote en mai suivant (50,1% en France).

A la faveur du contexte géopolitique

Pour les auteurs de l’enquête, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce regain d’attention pour les élections européennes et les institutions de l’UE de manière générale. “Le contexte international rend le vote encore plus important pour 81 % des citoyens”, soulignent-ils par exemple. Ces derniers constatent ainsi une amélioration de l’image de l’Union européenne après la pandémie de Covid-19 et l’invasion russe de l’Ukraine.

L’étude indique également les thèmes sur lesquels devraient s’axer la campagne selon les Européens. La lutte contre la pauvreté est ainsi la priorité la plus souvent citée par les interrogés devant la santé et le soutien à l’économie. La défense et la sécurité européenne ainsi que la lutte contre le changement climatique complètent le quinté de tête.

Selon les pays, les priorités diffèrent toutefois. Naturellement, les questions de défense arrivent en tête dans des pays géographiquement proches de la Russie comme la Pologne, la Lituanie ou la Finlande.