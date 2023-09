Elargissement : le Comité économique et social européen associe les pays candidats à l’UE à ses travaux

L’organe représentant la société civile européenne a pris la décision, mardi 19 septembre, d’inclure de nouveaux membres issus des pays candidats à l’élargissement à ses travaux. Une première parmi les organes et institutions de l’Union européenne.

Président du CESE depuis avril dernier, Oliver Röpke a défini en tant que priorité la participation de la société civile des pays candidats à l’UE aux travaux de l’organe consultatif - Crédits : CESE

Le 19 septembre, le Comité économique européen (CESE) a décidé d’associer des représentants de la société civile des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne à ses travaux consultatifs en nommant des “membres des candidats à l’élargissement” (MCE). Le CESE est aujourd’hui le premier organe de l’UE à prendre une telle initiative et à ouvrir ses portes aux pays candidats, facilitant ainsi leur intégration progressive et concrète. Les membres participeront à la préparation des avis du CESE et des réunions plénières qui sont axées sur l’élargissement.

Priorité politique du président du CESE, Oliver Röpke, l’initiative a été favorablement accueillie par la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil européen et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), ainsi que par d’autres acteurs concernés.

M. Oliver Röpke, président du CESE, a déclaré : “Les pays candidats à l’adhésion à l’UE ont besoin de plus que des mots creux. Ils ont besoin d’actions concrètes. Aujourd’hui, le CESE prend une décision historique en leur montrant que nous sommes un partenaire crédible, capable de tenir ses promesses. C’est un moment vraiment historique et je me félicite du soutien de cette Assemblée, du commissaire Várhelyi et d’autres partenaires de l’UE, pour transformer cette priorité politique en action. Nous allons maintenant travailler plus étroitement que jamais avec la société civile des pays candidats à l’adhésion, afin que les membres des candidats à l’élargissement puissent commencer leurs travaux à partir de 2024″.

La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a donné à l’Union européenne un nouvel élan pour l’élargissement, comme l’a clairement souligné la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans son discours sur l’état de l’Union. Dans ce contexte, la société civile joue un rôle essentiel dans le renforcement de la résilience démocratique, le suivi de l’état des droits de l’homme et le soutien à l’intégration européenne.

Membres des candidats à l’élargissement

Les membres des candidats à l’élargissement (MCE) seront sélectionnés d’ici la fin de l’année. Le processus de sélection sera mené en coopération avec les organisations de la société civile de ces pays ainsi qu’avec les organisations internationales et européennes de la société civile. Il tiendra compte de leur expertise et de leur indépendance et garantira le respect de l’équilibre hommes-femmes et de la représentativité des organisations de jeunesse.

Les membres candidats à l’élargissement commenceront leurs travaux consultatifs à partir de 2024, en participant à l’ensemble du cycle de vie d’un avis du CESE. Une première session plénière spécifique du CESE est prévue pour juillet 2024. L’objectif de la plénière serait de faire le point sur la mise en œuvre de l’initiative et de procéder à un “bilan de santé sur les droits de l’homme et la démocratie” ainsi que sur la situation pour la société civile dans les pays candidats. Les MCE contribueraient aux avis du CESE qui sont axés sur des questions particulièrement importantes pour les pays candidats et le processus d’élargissement.

Grâce à cette participation, les groupes de la société civile des pays candidats pourront voir au plus près comment fonctionnent les dialogues civils et sociaux européens et utiliser ces principes au niveau national. Ils auront également l’occasion de mieux comprendre les lois de l’UE à venir avec lesquelles ils devront aligner les règles nationales. À leur tour, les avis du CESE refléteront mieux les défis et les priorités auxquels les pays candidats sont confrontés dans des domaines politiques importants et bénéficieront de leur expertise.

Le calendrier indicatif :