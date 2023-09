Discours sur l’état de l’Union : pourquoi ce rendez-vous européen est important

Ursula von der Leyen prononcera le dernier discours sur l’état de l’Union de son mandat de présidente de la Commission européenne, mercredi 13 septembre au matin à Strasbourg. L’occasion de faire le bilan de son action et de dresser des perspectives.

Ursula von der Leyen lors de son précédent discours sur l’état de l’Union, en septembre 2022 à Strasbourg - Crédits : Andrea Adriani / Flickr Parlement européen CC BY 2.0

C’est désormais une tradition de la rentrée de septembre. Chaque année depuis 2010, le président de la Commission européenne prononce le discours sur l’état de l’Union (SOTEU). Une prise de parole effectuée devant les eurodéputés à Strasbourg, qui permet au chef de l’exécutif de revenir sur les réalisations de son institution au cours de l’année écoulée, puis d’évoquer les chantiers prioritaires des mois suivants.

Un dispositif spécial déployé par Toute l’Europe A l’occasion du discours sur l’état de l’Union 2023, la rédaction vous propose un live pour suivre le discours d’Ursula von der Leyen ainsi que les réactions des différents groupes politiques. Sur notre site, vous pourrez retrouver en vidéo l’intervention de la présidente de la Commission ainsi que la séquence de questions des eurodéputés, et retrouver en temps réel les principales informations et déclarations pour en retenir l’essentiel. En parallèle, nous assurerons également ce suivi sur notre compte X (anciennement Twitter). Nous serons aussi présents à Strasbourg. Depuis l’hémicycle, notre envoyé spécial suivra l’ensemble de l’événement pour vous proposer des décryptages, et certaines réactions à chaud d’eurodéputés français. À LIRE AUSSI SOTEU 2023 : comment suivre le discours sur l’état de l’Union avec Toute l’Europe ?

Moment charnière pour Ursula von der Leyen

Cette année, l’événement revêt une importance particulière pour plusieurs raisons. Il s’agira du dernier discours sur l’état de l’Union du mandat de la présidente actuelle de la Commission, Ursula von der Leyen. Il est donc probable qu’elle revienne non seulement sur les 12 derniers mois mais sur l’ensemble de son action à la tête de l’exécutif depuis 2019.

Son discours précède par ailleurs les élections européennes de juin 2024, qui aboutiront au renouvellement des eurodéputés, lui-même suivi de l’arrivée de nouvelles personnalités à la présidence des principales institutions de l’Union européenne. Un moment charnière de la vie démocratique de l’UE, dont le SOTEU constituera une sorte de prélude, avant le lancement de la campagne électorale.

Ursula von der Leyen devrait aussi évoquer les perspectives européennes pour les mois à venir, jusqu’à la fin de son mandat. Et possiblement, sur le plus long terme, pour les années suivantes. Les analystes tenteront de lire entre les lignes pour déterminer si elle brigue ou non un second mandat de présidente de la Commission. Car si circule la rumeur d’un avenir à l’Otan, où elle pourrait remplacer le Norvégien Jens Stoltenberg en tant que Secrétaire générale en 2024, une poursuite de ses fonctions de présidente de l’exécutif européen fait aussi partie des hypothèses en vogue.

De nombreux dossiers encore sur la table

Le discours sera aussi scruté de près car l’actualité législative de l’UE est particulièrement dense. Et que le temps presse pour boucler certains dossiers avant la fin du mandat des eurodéputés. Si beaucoup de priorités de la Commission ont connu d’importants développements depuis 2019, plusieurs législations restent en suspens.

C’est par exemple le cas de la loi sur la biodiversité, destinée à protéger les espaces naturels européens, dans le cadre du Pacte vert, la feuille de route environnementale de l’UE. Au terme de débats houleux, elle a fait l’objet d’un compromis entre eurodéputés en juillet dernier, mais ces derniers doivent maintenant s’accorder avec les Etats membres.

En matière migratoire, les institutions européennes se sont engagées à adopter le Pacte sur la migration et l’asile avant les élections de juin. Proposé par la Commission en 2020, le texte prévoit une évolution des règles de l’Union pour une meilleure solidarité entre Etats membres dans la gestion des flux migratoires.

L’Ukraine constitue toujours une préoccupation centrale pour l’UE. Que ce soit en termes de soutien économique et militaire, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell ayant notamment proposé une forte augmentation de l’aide commune sur le plan de la défense, à hauteur de 5 milliards d’euros par an. Mais aussi d’élargissement : l’Ukraine est officiellement candidate à l’intégration européenne depuis juin 2022 et les Vingt-Sept doivent prochainement décider si l’heure d’ouvrir les négociations d’adhésion est venue.