[Définition] Président de l’Europe / des institutions européennes

Composée de sept institutions (sans compter les organes et agences) et rassemblant 27 Etats membres, l’Union européenne n’a pas de président unique. Sa représentation au niveau international est généralement assurée par le président du Conseil européen (qui réunit les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres) et le président de la Commission européenne (qui propose la législation européenne). Ce dernier est souvent considéré comme ayant le plus de pouvoirs au sein de l’Union européenne.

Tous les six mois, chaque pays assure par ailleurs à tour de rôle la présidence du Conseil de l’Union européenne, l’un des deux colégislateurs de l’Union européenne avec le Parlement européen. Parfois nommée improprement “présidence de l’Union européenne”, la présidence du Conseil a essentiellement pour rôle d’organiser les réunions de l’institution (qui réunit les ministres des Etats membres) et de faciliter les compromis à 27 pour faire adopter des décisions.

Outre le président de la Commission (proposé par le Conseil européen et élu par le Parlement européen) et la présidence du Conseil de l’UE, les présidents des cinq autres institutions (Conseil européen, Parlement, Cour de justice, Cour des comptes, Banque centrale) sont élus par leurs membres.