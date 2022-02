Conférence sur l'avenir de l'Europe : dernière session à Dublin pour les panels citoyens

La Conférence sur l’avenir de l’Europe franchit une nouvelle étape avec la réunion, ce week-end à Dublin, du dernier panel de citoyens qui doit adopter ses recommandations. Les premières conclusions de la Conférence sur l’Avenir de l’Europe doivent être présentées mi-mai.

Des membres du panel citoyen, dit numéro 1, réunis lors de leur première session de travail le 17 septembre 2021 au Parlement européen à Strasbourg - Crédits : Conférence sur l’avenir de l’Europe

Le numéro 1 est le dernier ! Comme les trois autres panels, le panel dit numéro 1, composé de 200 citoyens européens, se réunit une troisième et dernière fois ce week-end (25-27 février) à Dublin (Irlande) dans les murs du groupe de réflexion de l’Institute of International and European Affairs. Les trois autres panels ont déjà terminé leur travail et adopté leurs recommandations.

Depuis le mois de septembre 2021, les membres de ce groupe sont chargés de réfléchir à des questions de justice sociale, d’emploi, de jeunesse, de sport, de culture, d’éducation, de transition numérique et de renforcement de l’économie. Après deux premières rencontres, à Strasbourg (17-19 septembre 2021) et en ligne (5-7 novembre 2021), ils se retrouvent donc cette fin de semaine, de nouveau en présentiel.

Cette dernière session de travail sera l’occasion d’adopter des recommandations finales avant de passer à l’étape des restitutions et transmissions des conclusions aux institutions européennes. Plusieurs étapes sont encore prévues pour les quatre panels, notamment en plénière de la Conférence (la prochaine se tient les 11-12 mars à Strasbourg) avant la synthèse finale de la Conférence sur l’avenir de l’Europe prévue le 9 mai et présentée par la France qui préside le Conseil de l’Union européenne.

Les panels citoyens européens constituent l’axe central de ce vaste exercice de démocratie participative lancé en mai 2021. Ils regroupent 800 citoyens des 27 Etats membres, choisis aléatoirement et représentatifs de la population européenne. Les panels 2, 3 et 4, qui ont déjà adopté leurs recommandations à l’issue de leurs trois sessions de réflexion, ont travaillé sur des questions liées à la sécurité, à l’Etat de droit, aux valeurs européennes, au changement climatique, à la santé ou encore aux migrations et à la place de l’UE dans le monde.