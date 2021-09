Conférence sur l'avenir de l'Europe : coup d'envoi dans les 18 régions françaises

Vendredi 10 septembre, des consultations régionales sur l’avenir de l’Europe seront lancées un peu partout en France. L’occasion pour les citoyens sélectionnés de débattre des changements qu’ils souhaitent pour l’Europe.

830 citoyens français seront réunis pour débattre des changements qu’ils souhaitent pour l’Europe - Crédits : Alexandr Dubovitskiy / iStock

Trois jours d’échange sur l’avenir de l’Europe. C’est ce qui attend 830 citoyens tirés au sort dans les 18 régions de métropole et des outre-mer. Vendredi 10 septembre sera ainsi donné le coup d’envoi de ces “consultations citoyennes” dans toute la France. C’est la forme choisie par le gouvernement pour apporter sa contribution à la Conférence sur l’avenir de l’Europe.

Répartis sur deux week-ends (du 10 au 12 septembre puis du 24 au 26 septembre), les Français sélectionnés alterneront travaux en groupe et restitutions en séance plénière. Le programme des participants sera axé autour de la question : “En tant que citoyen français, quels changements souhaitez-vous pour l’Europe ?”.

Des échanges complémentaires dans les Etats membres

Lancée le 9 mai dernier à Strasbourg, en présence d’Emmanuel Macron, la Conférence sur l’avenir de l’Europe prend donc un nouvel élan. Jusqu’ici les débats étaient restés virtuels, chaque citoyen européen pouvant déposer ses suggestions et débattre de celles des autres sur la plateforme numérique citoyenne, un outil spécialement lancé pour l’occasion.

Conférence sur l’avenir de l’Europe : demandez le programme ! Les consultations organisées dans chaque région ne seront pas les seuls rendez-vous de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Ainsi la société civile organise dans ce cadre de nombreux évènements à découvrir sur le site future.europa.eu Le 17 septembre prochain, débuteront également les panels citoyens, réunissant des Européens de tous bords pour débattre des grands thèmes européens. Enfin, deux assemblées plénières de la Conférence, réunissant des représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne, ainsi que des représentants de tous les parlements nationaux et de citoyens, se tiendront d’ici la fin de l’année. Les conclusions devraient arriver d’ici le printemps 2022, traduites dans une série de recommandations et de projets pour l’Europe.

Chaque Etat membre est en parallèle invité à faire vivre le débat sur son territoire. C’est en tout cas l’objectif affiché par les consultations régionales. En juillet dernier, entre 30 et 50 personnes ont été désignées dans chaque région pour participer. Des citoyens “représentatifs de la diversité de la population régionale (âge, genre, catégorie socioprofessionnelle, sensibilité politique et sentiment par rapport à l’Europe, etc.)”, précise le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Afin de garantir le bon déroulement du débat, des formateurs, des vérificateurs et des experts seront présents sur place.

A l’issue de ces deux week-ends d’échanges, 100 citoyens parmi les 830 participants seront réunis à Paris au mois d’octobre pour synthétiser et formaliser les conclusions des différents panels régionaux.

Cette synthèse alimentera la contribution de la France à la Conférence sur l’avenir de l’Europe. “Elles nourriront [également] les grands thèmes de l’agenda de la présidence française de l’Union européenne, à partir du 1er janvier prochain”, a par ailleurs expliqué le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Clément Beaune.

Où se dérouleront les consultations régionales ?

Répartition des consultations régionales - Source : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Les consultations régionales seront réparties sur deux week-ends :

Du 10 au 12 septembre

Lille (Hauts-de-France)

Rouen (Normandie)

Aubervilliers (Ile-de-France)

Nantes (Pays de la Loire)

Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine)

Clermont-Ferrand (Auvergne-Rhône-Alpes)

Toulon (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Saint Denis (La Réunion)

Mamoudzou (Mayotte)

Du 24 au 26 septembre