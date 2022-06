[Comment ça marche] L’association Union européenne - Ukraine

Le 28 février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à une adhésion rapide de son pays à l’Union européenne. Or le pays et l’UE coopèrent déjà depuis plusieurs années à travers un accord d’association, qui renforce leurs liens politico-économiques.

Demande pressante. Après l’invasion militaire de son pays par la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé le 28 février à une adhésion “sans délai” de son pays à l’Union européenne, via une “procédure spéciale”. Le même jour, il a signé une lettre de candidature formelle, actuellement examinée par les institutions.

Association. Les traités européens ne prévoient aucun processus accéléré pour ce type de demande. Toutefois, l’Ukraine n’est pas un pays comme les autres pour l’UE : les deux sont liés par un accord d’association. Un texte qui constitue généralement un préalable au statut officiel de candidat, lequel nécessite l’unanimité des États membres.

Liens renforcés. Fin 2013, le président ukrainien pro-russe de l’époque Viktor Ianoukovytch avait refusé de le signer. Cette décision avait provoqué un soulèvement pro-européen, Euromaïdan, contribuant au déclenchement de la guerre du Donbass à l’est du pays. L’année suivante, le nouveau chef d’État Petro Porochenko concluait finalement l’accord avec l’UE.

Voisinage. L’association avec l’Ukraine entre dans le cadre de la politique de voisinage de l’UE. Celle-ci vise à favoriser de bonnes relations, notamment sur les plans politique et économique, entre l’Union et ses voisins.

Douane et visas. Les droits de douane entre l’UE et l’Ukraine ont ainsi été en grande partie abolis, tandis que les Ukrainiens pouvaient se rendre sans visa dans l’UE pendant 90 jours, une période allongée depuis l’invasion russe. Le pays a également bénéficié d’aides financières de l’Union européenne.

Partenariat oriental. Les Vingt-Sept mettent en œuvre leur politique de voisinage via une approche régionalisée. L’Ukraine fait ainsi partie du Partenariat oriental, qui a pour but de renforcer les liens politico-économiques entre l’UE et six pays d’Europe orientale et du Caucase : outre l’Ukraine, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie (qui a suspendu sa participation en juin 2021 en réponse aux sanctions européennes la concernant), la Géorgie et la Moldavie.

