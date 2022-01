Commission, Parlement, Etats membres : qui dirige l'Union européenne ?

Moins connus que les dirigeants des Vingt-Sept (Olaf Scholz ou Emmanuel Macron par exemple), les responsables des principales institutions européennes contribuent largement à façonner l’Europe d’aujourd’hui. Mais qui sont-ils ? Quel est le rôle de l’Allemande Ursula von der Leyen ? Et ceux de la Maltaise Robert Metsola, de la Française Christine Lagarde ou encore du Belge Charles Michel ?

De gauche à droite : Ursula von der Leyen (Commission européenne) et Charles Michel (Conseil européen) - Crédits : Conseil européen

En Europe, les personnalités ayant le plus de pouvoirs et de responsabilités sont les chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que les présidents des institutions européennes. Viennent ensuite les principaux ministres des Etats membres, notamment des Affaires étrangères et de l’Economie et des Finances, les commissaires européens, ou encore certains députés européens d’envergure.

Les postes clés au sein des grandes institutions

Depuis le 1er décembre 2019, l’Allemande Ursula von der Leyen assure la présidence de la Commission européenne, qui dispose du pouvoir exécutif et du monopole de l’initiative législative dans l’UE. Elle a remplacé le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, élu à ce poste en 2014 à la suite du Portugais José Manuel Barroso.

A la tête du Conseil européen, qui réunit les chefs d’Etat et de gouvernement de tous les Etats membres de l’UE, c’est l’ancien Premier ministre belge Charles Michel qui a été choisi en 2019. Il a succédé le 1er décembre au Polonais Donald Tusk, qui avait lui-même pris la suite du Belge Herman Van Rompuy en 2014.

Le troisième “président” de l’UE est celui du Parlement européen, actuellement la Maltaise Roberta Metsola qui a pris la suite de l’Italien David Sassoli en janvier 2022.

A leurs côtés, d’autres personnalités occupent des fonctions incontournables. Parmi elles, la française Christine Lagarde, qui préside la Banque centrale européenne (BCE), ou encore l’Irlandais Paschal Donohoe, président de l’Eurogroupe.

Au sein de la Commission européenne, le poste de Haut Représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la sécurité est également très exposé. Occupé par l’Italienne Federica Mogherini de 2014 à 2019, il a ensuite été attribué à l’Espagnol Josep Borrell. Le Néerlandais Frans Timmermans occupe, lui, le poste important de premier vice-président de la Commission européenne, disposant ainsi de compétences transversales, notamment en matière de lutte contre le changement climatique (pacte vert).

Enfin, au sein du collège des 27 commissaires européens, le commissaire français est l’ancien homme d’affaires et ministre Thierry Breton, en charge du Marché intérieur jusqu’en 2024. Son prédecesseur, Pierre Moscovici, s’était vu confier de 2014 à 2019 le portefeuille des Affaires économiques et financières.

Les dirigeants des Etats membres

Outre ces principales figures des institutions européennes, l’Europe est donc aussi fortement incarnée par les chefs d’Etat et de gouvernement des 28 Etats membres, qui se réunissent en Conseil européen tous les deux ou trois mois.

Parmi eux, les personnalités à la tête des plus grands pays de l’Union disposent logiquement de la plus grande exposition internationale et, le plus souvent, d’une grande influence dans la politique de l’UE. Il s’agit notamment du chancelier allemand (Olaf Scholz depuis décembre 2021), du président français (Emmanuel Macron depuis mai 2017), du Premier ministre italien (Mario Draghi depuis février 2021), ou encore du Premier ministre espagnol (Pedro Sánchez depuis juin 2018).

Histoire

Cette configuration duale, avec des personnalités très importantes à la fois au niveau communautaire et au niveau national, est la même depuis plusieurs décennies. En effet, gagnant en compétences au fil de la construction européenne, les institutions et leurs principaux représentants ont progressivement obtenu des pouvoirs et une visibilité internationale qui se rapprochent peu à peu de ceux des chefs d’Etat et de gouvernement.

A cet égard, le président de la Commission européenne est une personnalité d’envergure mondiale depuis le passage du Français Jacques Delors de 1985 à 1995. Au Parlement européen, la fonction de président n’est devenue incontournable que plus tardivement, lors des mandats de l’Allemand Martin Schulz de 2012 à 2017. Le poste de président permanent du Conseil européen n’existe pour sa part que depuis 2009.