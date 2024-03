A Bruxelles, le CESE mobilise la société civile en vue des élections européennes

Réunies au sein du Comité économique et social européen (CESE), les organisations de la société civile comptent bien faire entendre leur voix auprès des futurs eurodéputés et dirigeants des institutions européennes. Début mars, plus de 800 personnes se sont rassemblées à Bruxelles pour réfléchir à l’avenir de l’Europe et leur faire part de leurs demandes.

Séance d’ouverture de la Semaine de la société civile, qui s’est tenue dans les locaux du Comité économique et social européen (CESE) à Bruxelles, du 4 au 7 mars - Crédits : CESE

Les nouveaux eurodéputés et dirigeants des grandes institutions de l’UE ne pourront faire l’impasse sur les revendications portées par les organisations de la société civile, estime le président du Comité économique et social européen (CESE). Oliver Röpke prévient : “L’Europe ne peut se permettre d’ignorer la voix de la société civile, la véritable sentinelle de nos démocraties”.

Ses mots sont venus conclure la Semaine de la société civile, un événement organisé à Bruxelles du 4 au 7 mars derniers, où plus de 800 représentants d’organisations de la société civile et de la jeunesse se sont rassemblés. Dans les locaux du CESE, cet organe consultatif qui fait valoir ses avis auprès des institutions de l’UE depuis 1958, ils ont mis en commun leurs idées. Et ainsi identifié des axes clés sur lesquels les futurs leaders issus des élections européennes des 6 au 9 juin prochains devraient se concentrer. A savoir “plus de démocratie et de jeunesse, moins de fausses informations et une économie qui fonctionne pour tous”, résume Oliver Röpke.

Une démocratie plus inclusive pour les jeunes

Lors de la Semaine de la société civile, des appels à une plus grande inclusivité des politiques et des institutions européennes ont été formulés. Notamment concernant la jeunesse, à l’occasion de l’événement “Votre Europe, Votre avis” (YEYS) qui a rassemblé une centaine de jeunes issus des Etats membres de l’Union européenne et candidats à l’adhésion ainsi que du Royaume-Uni.

Parmi les propositions avancées à l’attention des futurs dirigeants figure la mise en place de quotas de jeunes au Parlement européen. Une institution qui souffre d’un déficit de représentativité de la jeunesse, les eurodéputés de 18 à 35 ans ne représentant que 7 % de l’ensemble des parlementaires à Strasbourg, alors que cette tranche d’âge compte pour 20 % de la population européenne.

La mise en place d’un “test de jeunesse” dans la création de la législation de l’UE a aussi été évoquée. Proposé par le Forum européen de la jeunesse, qui rassemble de nombreuses organisations issues du Vieux Continent, celui-ci consiste à “plus et mieux impliquer les jeunes dans le processus de décision”, explique Nicoletta Merlo, membre du CESE et du Comité de la jeunesse au sein de la Confédération européenne des syndicats (CES). Concrètement, cette implication accrue passe par une participation de jeunes “dès le début du processus décisionnel”, avec pour finalité des législations qui cernent plus efficacement leurs besoins.

Lutte contre la désinformation

Les représentants de la société civile mettent aussi en avant leurs préoccupations quant à la propagation de fausses informations, de même qu’à l’instrumentalisation politique des médias. Des phénomènes portant atteinte à l’intégrité de la démocratie en Europe et au sujet desquels les membres du CESE se montrent particulièrement vigilant. A l’instar de Christian Moos, vice-président du groupe ad hoc sur les droits fondamentaux et l’état de droit au sein de l’organe consultatif.

Concernant la loi sur la liberté des médias (Media Freedom Act, MFA), adoptée par le Parlement européen mercredi 13 mars dernier, M. Moos fait savoir que le CESE est “plutôt content” de cette législation destinée à mieux garantir l’indépendance de la presse dans l’UE et protéger les journalistes des ingérences étatiques et économiques. Le CESE est “bien entendu très en faveur” des objectifs du MFA mais toutefois critique sur certains points, explique-t-il. Notamment sur le Comité européen pour les services de médias (CESM), future instance régulatrice dont l’indépendance complète n’est pas assurée, selon Christian Moos.

S’il salue donc globalement le MFA, le CESE porte un regard bien plus sévère sur d’autres projets de législation en matière de protection des droits fondamentaux. Présenté en décembre dernier par la Commission européenne, le paquet “Défense de la démocratie”, qui vise à réduire les ingérences étrangères dans l’UE en renforçant les obligations de transparence des ONG financées par des Etats tiers, fait l’objet d’importantes critiques au CESE. Ce projet “stigmatise des ONG recevant des financements de pays tiers qui sont des démocraties”, estime en particulier Christian Moos.

Une économie en phase avec les citoyens et la planète

La Semaine de la société civile a aussi été l’occasion pour les organisations représentées de signifier leur attachement à une économie socialement juste et en phase avec les ambitions climatiques. Au CESE, fervent défenseur du Pacte vert européen, ces préoccupations sont relayées, notamment via l’adoption d’avis où la nécessité d’une transition écologique intimement liée aux principes de justice sociale est régulièrement rappelée.

Le CESE souhaite par ailleurs aller plus loin encore que le Pacte vert, avec son Pacte bleu dévoilé en octobre dernier. A savoir une stratégie holistique, inspirée du premier, pour gérer l’eau à l’échelle européenne, afin de maximiser l’efficacité de son usage tout en la préservant.

Les réflexions et propositions émises au cours de la Semaine de la société civile alimenteront une résolution du CESE que l’organe consultatif adoptera en juillet. Celle-ci permettra aux organisations de la société civile de faire part de leurs demandes aux nouveaux eurodéputés et dirigeants de l’UE.