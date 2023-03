[Vidéo] Marie Toussaint : “La performance énergétique des bâtiments est centrale pour le climat”

Session plénière du Parlement européen à Strasbourg du 13 au 16 mars. L’eurodéputée Marie Toussaint (Les Verts/ALE) explique pourquoi la directive sur la performance énergétique des bâtiments, débattue en séance, est essentielle dans l’atteinte des objectifs de neutralité climatique à 2050 de l’UE.

La nouvelle version de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) entre dans sa dernière ligne droite. Mardi 14 mars, en session plénière, le Parlement européen a adopté des projets de mesures visant à augmenter le taux de rénovation et à réduire la consommation énergétique des bâtiments ainsi que les émissions de gaz à effet de serre (GES). La proposition de révision de la directive ambitionne de rendre les bâtiments neutres pour le climat d’ici 2050 et les députés, après ce vote, peuvent entamer les négociations avec le Conseil pour convenir de la forme finale du projet.

Marie Toussaint, eurodéputée, vice-présidente du groupe des Verts/Alliance libre européenne et membre de la commission de l’industrie (ITRE), décrypte quelques-unes des mesures et incite les Etats membres à s’engager plus fortement dans la transition écologique. Elle présente cette directive comme centrale dans la feuille de route du Pacte vert, qui apporte également une réponse à la précarité énergétique.