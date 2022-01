[Vidéo] Aurore Lalucq : "La taxonomie verte permet de réorienter l'investissement privé vers tout ce qui est durable"

Lancée par la Commission européenne en 2018, la taxonomie verte suscite de nombreux débats. Comment fonctionne ce principe ? La France et l’Allemagne peuvent-elles trouver un terrain d’entente au sujet du gaz et du nucléaire en débat dans cette classification ? Quels enjeux pour la France à la tête du Conseil de l’Union européenne ? Explications avec Aurore Lalucq, députée européenne membre de la commission des affaires économiques et monétaires.