Quiz : le Pacte vert et l'Union européenne

10 questions pour tout savoir sur le Pacte vert de l’Union européenne.

Pour célébrer la journée de l’Europe (9 mai) et fêter le mois de mai, consacré Joli mois de l’Europe, plusieurs villes françaises ont paré leurs tramways et bus des couleurs du Pacte vert. Tous les participants à notre quiz ont contribué à la plantation de 2 000 arbres en France et en Europe !

Savez-vous ce que signifie “Pacte vert” ? Vous souhaitez en savoir plus ? Ou vous ne savez pas, mais vous vous demandez ce que fait l’Union européenne pour l’environnement ? Testez vos connaissances en répondant à ces 10 questions simples et ludiques. Bon quiz !

L’opération a été réalisée en partenariat avec le bureau du Parlement européen à Marseille, la Représentation régionale de la Commission européenne et l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

Les villes de Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon, Marseille, Montbéliard, Montpellier, Nice, Nîmes, Orléans, Strasbourg, Tours, Valenciennes, ainsi que La Martinique, ont participé à cette action qui s’inscrivait dans le Joli mois de l’Europe.